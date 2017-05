Intervienen 224 kilos de merluza inmadura en un vehículo no isotermo interceptado en la A-49

Etiquetas

La Guardia Civil de Huelva, junto con Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía, ha intervenido 224 kilos de merluza inmadura, carente de documentación y transportada en un vehículo no isotermo, que fue interceptado mientras circulaba por la A-49, que une Huelva y Sevilla.

El dispositivo se llevó a cabo dentro de las actividades que los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) desarrollan junto con los agentes de Inspección Pesquera para el control de la pesca, transporte y comercialización de pescado inmaduro junto con Inspectores de Pesca, ha informado la Guardia Civil en una nota.

Durante el transcurso del mismo, los agentes inspeccionaron un turismo, encontrando en su interior 224 kilos de merluza de talla no reglamentaria, repartidos por el maletero y asientos traseros, no garantizándose la cadena de frío al ser un vehículo no isotermo.

De igual forma, el conductor carecía de todo tipo de documentación legal de la mercancía, los envases no tenían etiquetado ni documento de trazabilidad que garantiza el origen del pescado.

Por todo ello se levantó la correspondiente acta de infracción al propietario, quedando intervenido el pescado y el vehículo, al superar la carga de más de 100 kilos de inmaduros transportados, quedando todo a disposición de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Huelva.

La talla mínima fijada para las capturas de la merluza en el Golfo de Cádiz es de 27 mm y su pesca y consumo afecta gravemente al sostenimiento de los caladeros y al futuro del sector pesquero, ya que se impide que los peces lleguen a la edad adulta para poder reproducirse.