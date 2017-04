Junta insta al Gobierno a realizar las "tareas previas" a la convocatoria de ayudas para las paradas biológicas de pesca

Etiquetas

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, ha instado este lunes al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) a que realice las "tareas previas" para que la Comunidad pueda sacar las ayudas correspondientes a las paradas biológicas de cerco y arrastre de la presente temporada.

En rueda de prensa, la titular andaluza de Agricultura ha señalado que el Gobierno andaluz ya instó a modificar el real decreto que recoge los requisitos para la concesión de las ayudas para "adaptarlo más a la flota pesquera". "Se pusieron requisitos tan exigentes el año pasado que en Almería fueron dos pescadores los que se pudieron acoger", ha indicado Ortiz a modo de ejemplo.

Además de esta revisión, la Junta también está a la espera de que el Gobierno convoque la conferencia sectorial en la que las comunidades autónomas abordan la financiación de las ayudas. "No podemos convocar paradas biológicas si el Ministerio no ha convocado la conferencia sectorial y no sabes cuáles van a tener financiación", ha añadido.

Asimismo, ha incidido en que el Ejecutivo central tiene que remitir esa financiación a las comunidades para que cada una de ellas pueda convocar las ayudas a través de sus boletines oficiales. "Son tres cuestiones que le corresponden al Gobierno y no se han cumplido", ha dicho la consejera, quien ha recordado que "algo similar pasó el año pasado" en la convocatoria.