Junta pide al Ministerio que traslade a octubre la parada de abril para que la flota de arrastre pueda acceder a ayudas

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha exigido al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que traslade al mes de octubre la parada de la flota de arrastre del Mediterráneo prevista para el mes de abril con el objetivo de que puedan beneficiarse de las ayudas destinadas a compensar este paro biológico.

Ortiz ha explicado en respuesta a una pregunta del diputado del PP-A Jacinto Muñoz en el Pleno del Parlamento andaluz que estas ayudas no han podido convocarse hasta el momento, debido a que "el Ministerio aún no ha hecho su trabajo y no ha celebrado todavía la Conferencia Sectorial en la que se aprueba la financiación y se establecen las modalidades de pesca y fechas de las paradas de la actividad pesquera que regula el Gobierno central, entre las que se incluye el arrastre del Mediterráneo". "Este retraso del Ministerio nos está impidiendo convocar estas ayudas", ha asegurado Ortiz.

La consejera ha adelantado que en esta Conferencia Sectorial Andalucía va a reiterar esta petición de "posponer a octubre el paro para la flota de arrastre y vamos a exigir además una financiación suficiente". Una decisión para la que la Consejería ha tenido en cuenta también los informes biológicos del Instituto Español de Oceanografía.

Asimismo, la representante del Gobierno andaluz ha reclamado al Ministerio que suavice los requisitos que establece la normativa estatal para acceder a estas ayudas, ya que "ha impuesto una serie de condiciones que están ocasionando que la mayoría de los armadores y tripulantes que han presentado sus solicitudes para compensar los paros de 2016 no vayan a poder beneficiarse de las mismas".

Ortiz ha explicado que desde la Consejería "hemos pedido en numerosas ocasiones al Ministerio que modifique la normativa y sea sensible con las demandas del sector, pero a día de hoy éstas no han sido atendidas".

El Ministerio ha impuesto una serie de requisitos "de muy difícil cumplimiento", como son, entre otros, la permanencia de los buques en puerto durante todo el periodo computable de la parada y la obligatoriedad de mantener encendidos los dispositivos de localización durante todo el tiempo de parada. Esto conlleva, según han comunicado los pescadores a la Consejería, que se generen fallos técnicos en el caso de tener que mantener encendidos los dispositivos permanentemente o la imposibilidad de sacar el buque del puerto para su reparación o mantenimiento.

"Esto ha provocado que de las más de 300 solicitudes presentadas por armadores y tripulantes, solo 29 hayan podido acreditar los requisitos impuestos por el Gobierno central", ha informado Ortiz, quien ha recriminado la actitud del Ministerio, que ha llegado a trasladar por carta que es un problema que deberían resolver los propios armadores "comprando baterías más modernas", con el gasto extraordinario que supondría para el sector.

Según la consejera, la ministra Isabel García Tejerina, en respuesta a la última misiva enviada desde la Consejería, remitía a una futura modificación del Real Decreto, pero hasta el momento no se ha realizado, por lo que desde la Junta se vuelve a exigir que estas modificaciones se adapten a las necesidades del sector pesquero andaluz, para que puedan beneficiarse de unas ayudas que son vitales para seguir garantizando su futuro y rentabilidad.

Por su parte, el diputado del PP-A Jacinto Muñoz Madrid ha criticado que "cientos" de pescadores andaluces se hayan visto obligados a no faenar por las paradas biológicas y ahora no tengan acceso a las ayudas. "La Unión Europea diseñó unas ayudas para paliar las pérdidas de los pescadores por las paradas biológicas, pero el resultado está siendo muy diferente a lo esperado", ha señalado.

Así, ha precisado que la Junta ha rechazado de las dos primeras convocatorias el 92 por ciento de las solicitudes y, por tanto, "se va a devolver al Estado este dinero, que no va llegar a los pescadores".