WWF ALERTA DE QUE MILLONES DE PERSONAS “PODRÍAN QUEDARSE SIN ACCESO AL PESCADO EN 2050”

En el año 2050, millones de personas en países en desarrollo podrían no tener acceso al pescado como fuente básica de alimentos y proteínas, según el estudio ‘Pescando proteínas: el impacto de la pesca marina sobre la seguridad alimentaria mundial de 2050’, que ha realizado WWF, sobre el futuro del suministro mundial de pescado.La organización detalló este miércoles que el informe, realizado por científicos de la Universidad de Kiel, analiza la cantidad de pescado que puede extraerse de forma sostenible de los mares para 2050 y muestra que “muchas personas que viven en la pobreza preferirán exportarlo a comérselo, y no podrán sustituir adecuadamente su fuente esencial de proteínas”.El responsable del programa marino de WWF, José Luis García, señaló que “la buena noticia es que si la comunidad internacional toma la dirección correcta, los océanos seguirán abasteciendo al mundo con suficiente pescado”, aunque reconoció que “lo más probable sea que el pescado no acabe en los platos de las personas que lo necesitan para sobrevivir”.De acuerdo con los pronósticos de los científicos, la creciente demanda mundial de pescado solo puede satisfacerse si se mejora significativamente la gestión pesquera mundial."Un requisito previo para aumentar de forma sostenible el volumen de las capturas es una visión holística del ecosistema marino, así como una gestión de la pesca mejorada, eficaz y estrictamente aplicada con miras a poblaciones de peces sanos", explicó García.Dado que Naciones Unidas se plantea el objetivo de acabar con el hambre en el mundo para 2030, WWF pidió a los responsables de tomar decisiones que den prioridad a la mejora de la gestión de la pesca en sus planes de acción para asegurar una distribución justa y equitativa de este recurso en el futuro.Por último, la organización conservacionista animó a los consumidores europeos a comprar pescado y marisco de forma responsable y para ello ha creado como herramienta una guía útil para orientar nuestra compra diaria de estos productos.