Mesa de la Ría destaca que el proyecto de Fertiberia "incumple la Ley de Costas" y pide la dimisión de Tejerina

La Mesa de la Ría ha adelantado este jueves una de sus alegaciones ante el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente al proyecto presentado por Fertiberia para la restauración de las balsas de fosfoyesos en Huelva. En concreto, la formación ha señalado que dicho proyecto "incumple la Ley de Costas".

Según ha informado la organización en una nota de prensa, la Ley de Costas exige desde 2013 a los proyectos y obras una evaluación de los efectos del cambio climático de la que el proyecto de Fertiberia "carece", por lo que el colectivo ha requerido "la inmediata dimisión" de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

Desde Mesa de la Ría han indicado que esta alegación por sí misma tiene entidad "suficiente" como para suspender la ejecución del proyecto de Fertiberia, al tiempo que han remarcado que "el proyecto incumple la Ley de Costas que la propia ministra ha ignorado, resultando, no sólo que no existe idoneidad técnica, tal como el Ministerio informó a la Audiencia Nacional, sino que el proyecto constructivo no cumple las exigencias de la referida Ley".

Para Mesa de la Ría, "el Ministerio no puede, en ningún caso, aprobar un proyecto de tapado de fosfoyesos que incumple de manera flagrante la Ley de Costas, ya que ésta exige desde 2013 que cualquier proyecto constructivo en la costa se acompañe de una evaluación prospectiva sobre los posibles efectos del cambio climático, en relación a la subida del mar".

Así, Mesa de la Ría ha indicado que el proyecto de Fertiberia, pese a que las alegaciones presentadas por Mesa de la Ría ante el Ministerio en 2015 en las que se denunciaba que el proyecto "carecía de estos estudios", "no adopta ninguna medida técnica, ni cálculo sobre adaptación a la subida del nivel del mar, los cambios en la dirección del oleaje u otros efectos del cambio climático, por lo que incumple y vulnera la vigente Ley de Costas, motivo por el cual debe ser denegada la Declaración de Impacto Ambiental de un proyecto que nunca debería haberse declarado idóneo por el Ministerio".

Para Mesa de la Ría, "con este proceder de la ministra al declararse idóneo un proyecto que vulnera su propia Ley de Costas, se confirma que Isabel García Tejerina ha sido nombrada para defender, cueste lo que cueste, el proyecto chapucero" de Fertiberia, por lo que exigen su dimisión "inmediata" ante "el ridículo que está haciendo su departamento, dado que el cargo de ministro conlleva la defensa de los intereses generales por encima de los particulares".

"Observamos que tanto la administración central como la autonómica actúan de manera alevosa en contra de Huelva y Mesa de la Ría no lo va a permitir", han concluido.

RECOGIDA DE FIRMAS

Por su parte, Mesa de la Ría, que aún continúa la redacción de alegaciones al proyecto, apurará hasta el día 24 para la presentación de las alegaciones propia que irán acompañadas de 25.000 firmas exigiendo la retirada de los fosfoyesos y una marisma limpia, mientras que en la campaña de alegaciones ciudadanas contra el proyecto, su número supera ya las 3.000 alegaciones registradas.

El colectivo ha valorado "las grandes muestras de apoyo" de la ciudadanía y la anima a seguir firmando alegaciones hasta el día 24, así como apoyar la recogida de firmas para la retirada de los fosfoyesos.

Por último, desde Mesa de la Ría han indicado que se dirigirán a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Huelva para asegurarse que entre sus alegaciones se incluya la vulneración del artículo 42.1 de la ley de Costas, en relación a la necesaria compatibilidad urbanística del proyecto de Fertiberia con la referida Ley.