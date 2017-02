ONG ambientales advierten de que la UE sigue importando productos de mar capturados ilegalmente pese al reglamento INDNR

Etiquetas

Cuatro ONG ambientales de conservación marina han denunciado que los productos de mar capturados ilegalmente siguen entrando en la Unión Europea porque no se comprueban los documentos de importación, a pesar de la puesta en marcha de una regulación en los Veintiocho para acabar con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Reglamento INDNR) Así, Environmental Justice Foundation, Oceana, The Pew Charitable Trusts y WWF han analizado distintos casos y advierten de que la llegada de productos pesqueros capturados "ilegalmente" sigue siendo "sorprendentemente fácil" porque los Estados miembro no tienen acceso a una base de datos global de importaciones de productos del mar.