WWF celebra los cambios "notables" de la pesquería del atún en Filipinas, que exporta el 50% a la UE

Etiquetas

La organización conservacionista WWF ha valorado los beneficios socioeconómicos y ambientales del proyecto de Mejora de la Pesca del atún de aleta amarilla de Filipinas, que exporta el 50 por ciento de su producción a la Unión Europea, y atribuye esta mejora a las "exigencias" de los Veintiocho respecto a esta pesquería en el sudeste asiático.

La ONG ha publicado este martes, Día Mundial del Atún, que la UE está siendo un "motor para el cambio" en los países en desarrollo ya que está demandando atún pescado de manera sostenible.

El estudio revela que los cambios que ha impulsado la UE dirigidos al desarrollo sostenible están teniendo "grandes efectos positivos" en los países en desarrollo y, en particular en Filipinas, que es el mayor proveedor de atún de la UE.

El experto en pesca de WWF Raúl García ha destacado que la demanda de los consumidores europeos, minoristas y empresas de atún pescado de manera sostenible, junto con la presión política que ejerce la UE ha provocado "cambio notables beneficiosos en los recursos marinos" y en la forma de subsistencia de quienes dependen de ellos".

El atún es el principal producto pesquero en Filipinas, con una exportación de 509 millones de euros en 2013 y casi el 50 por ciento de este montante correspondió a exportaciones hacia la Unión Europea.

La ONG ha analizado un proyecto de mejora de la pesca desarrollado en dos zonas del país (Lagony Golf y Mindoro) que apoya a 6.000 pescadores y ha concluido que entre los beneficios notables para estas pesquerías se encuentra las normativas y los controles de la UE, como las tarjetas roja y amarilla, o las prohibiciones inminentes de la importación si no adoptaban medidas contra la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada (INDNR).

Además, el estudio señala que a esta mejora ha contribuido también la demanda de atún de aleta amarilla sostenible y de mejor calidad por los consumidores europeos, minoristas y empresas.

Otros de los aspectos en los que han observado mejoras son los impactos ecológicos positivos, como la pesca sostenible y legal que ha llevado a tener reservas de pescas sostenibles y a una competencia legal y ha generado también impactos sociales positivos, ya que han mejorado los ingresos de los pescadores que ahora tienen mejores medios de subsistencia.

Al mismo tiempo, WWF valora el impacto positivo que estos programas han surtido en la gobernabilidad y el aumento de las inversiones de los gobiernos nacionales y locales, así como los impactos socioeconómicos positivos en ámbitos como la igualdad de género y el empoderamiento de la sociedad civil.*

García subraya que para seguir avanzando y asegurar que el mercado europeo promueve una pesca sostenible en los países en desarrollo, esp preciso que los consumidores exijan información transparencia y productos sostenibles.

"Los distribuidores y procesadores deben promover políticas de sostenibilidad. Y las autoridades han de asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en pesca ilegal, trazabilidad y etiquetaje", ha apostillado.