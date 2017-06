La campaña del pulpo es la mejor desde 2010, con 2.600 toneladas capturadas y 13,6 millones en ventas

Etiquetas

La campaña del pulpo 2016-2017 ha cerrado como la mejor del sector "desde 2010", con la captura de más 2.600 toneladas y ventas por valor de 13,6 millones de euros.

De ello ha informado este viernes la directora xeral de Pesca, Mercedes Rodríguez, quien ha destacado que la campaña que terminó el pasado mes de mayo fue "buena en todos los sentidos" y "posible gracias a la implantación de los planes del pulpo".

En este sentido, señala que el precio medio por kilo en esta campaña fue de 6,16 euros por kilo, lo que supone solo un ligero descenso respecto a la campaña 2015-2016 en la que el precio medio fue de 6,23 euros, pero, según recuerda, por entonces se capturaron 1.000 toneladas menos.

En respuesta a una pregunta del Grupo popular en la Comisión de Pesca, Mercedes Rodríguez ha indicaron que un total de 564 embarcaciones con nasa del pulpo formaron parte de la última campaña, mientras que valora la evolución "progresiva" de la ratio por buque.

CAMPAÑA 2017-2018

En lo tocante a la campaña de 2017-2018 remarca que la principal novedad será la eliminación de las etiquetas que hasta ahora eran obligatorias en todas las nasas, pues tan sólo lo será necesaria en el cabecero.

Al respecto, Rodríguez afirma que esta reclamación era "mayoritaria del sector", ya que el anterior modo de etiquetado de las nasas de pulpo era "un engorro".

Tras la veda --que va del 19 de mayo al 3 de julio-- y hasta el 30 de agosto, la cuota máxima de captura de esta especie será de 30 kilos por barco y día. A esta cantidad se le añadirán 30 kilos/día por cada tripulante enrolado a bordo, hasta un máximo de 210 kilos diarios.

Lo que resta de campaña, la cuota máxima será de 50 kilos por embarcación y día, cantidad a la que se le añaden 50 kilos cada jornada por cada tripulante enrolado abordo, hasta un máximo de 350 kilos diarios.

ACUERDO DE PORTUGAL

Por otra parte, Loli Toja (PSdeG) ha preguntado a la Xunta sobre las negociaciones entre los Gobiernos español y portugués para la renovación a final de este año del convenio de pesca entre ambos países.

Así, Mercedes Rodríguez ha indicado que se están produciendo contactos entre España y Portugal antes de "iniciarse formalmente esta negociación", por lo que Galicia estará "vigilante" al respecto.

A renglón seguido, ha dejado claro que la Xunta defiende "evitar discriminaciones entre flotas por motivo de nacionalidades cuando están trabajando en el mismo 'stock' y van dirigidos al mismo mercado", por lo que el sector y Consellería "no pierden la esperanza en modificar" el acuerdo para que buques lusos no tengan ventaja frente a gallegos por no contar con periodo de descanso obligatorio.

En otro orden de cosas, también en respuesta a una pregunta del PSdeG, la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, ha reiterado que la normativa establece que cuando en un mismo plan de gestión se incluyan zonas de trabajo a pie y a flote que no estén separadas para ambos colectivos los tripulantes solo podrán acceder al recurso por tierra en caso de mal tiempo.