Dos empresarios se enfrentan a 6 años de prisión por no pagar la captura de angula en República Dominicana

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de tres años de prisión para cada uno de los dos empresarios pesqueros acusados de contratar a varios empleados para pescar angula en la República Dominicana, donde estuvieron 26 días sin cobrar lo acordado. El juicio se celebra este miércoles, 3 de mayo, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés, a las 9.45 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que, a finales de octubre de 2012, los acusados propusieron a varias personas (al menos cuatro) ir a la República Dominicana a pescar angula; así, concertaron varias reuniones con ellos y les ofrecieron un salario de 1.500 euros, más 200 euros por kilo de pesca, útiles de pesca, alojamiento y manutención; condiciones que no se llevaron a cabo, ya que los trabajadores viajaron el 12 de noviembre a República Dominicana y los acusados no les dieron todos los útiles necesarios para la pesca, no les proporcionaron comida ni se les pagó cantidad alguna, pese a estar trabajando 26 días.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores y solicita que se condene a cada uno de los acusados a 3 años de prisión, inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante la condena, y multa de 9 meses con cuota diaria de 12 euros (3.240 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y el pago de las costas.