700 jóvenes catalanes se incorporan al sector agrario con ayudas en 2016

El 71% del PDR se ha destinado a medidas incluidas en el Contrato Global de Explotación

La consellera de Agricultura de la Generalitat, Meritxell Serret, ha asegurado este miércoles que en 2016 se han incorporado el mayor número de jóvenes con ayudas al sector agrario desde 2007, al haberse contabilizado 712 por 20,3 millones de euros.

"Nunca se habían incorporado tantos jóvenes con tantas ayudas", ha afirmado Serret en una rueda de prensa en Lleida en la que ha insistido en que faltan payeses, por lo que se ha mostrado convencida de que esta tendencia pueda mantenerse y sigan incorporándose agricultores al sector.

Serret ha hecho balance del año que lleva al frente de la Conselleria con el objetivo de poner las bases de la República catalana y recuperar recursos para el sector después de años de recortes en los presupuestos.

145 MILLONES PARA EL PDR 2015

Según sus datos, su Conselleria ha incrementado el presupuesto para 2017 un 13,6% respecto a 2015 hasta los casi 304 millones y ha cerrado el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de 2015 con una inversión de 145 millones de euros, un 7% más del presupuesto previsto inicialmente.

Del total de la inversión en el PDR, el 71% se ha destinado a medidas incluidas en el llamado Contrato Global de Explotación, que agrupa medidas destinadas a mejorar la competitividad y la sostenibilidad de las explotaciones.

ASISTENCIA A CONFERENCIAS SECTORIALES

Preguntada por su voluntad de asistir o no a las conferencias sectoriales de Agricultura, tras la decisión del presidente de la Generalitat Carles Puigdemont de no asistir a las de presidentes autonómicos, la consellera ha apuntado que no asistirá a la de la semana que viene por motivos de agenda y que solo participará en aquellas que tengan una finalidad clara.

"Tenemos claro como Govern y en la Conselleria que la participación en estas conferencias sectoriales ha de servir, ha de tener alguna finalidad, y con frecuencia no la tiene porque es una mera exposición por parte de la ministra" ha afirmado.