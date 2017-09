Las organizaciones agrarias, preocupadas por la sequía de cara al año próximo, pues "puede haber riego cero"

Etiquetas

Las organizaciones agrarias andaluza se han mostrado preocupadas por los efectos de la sequía, y aunque consideran que actualmente es "prematuro" determinar los efectos para esta campaña, sí han alertado que, de persistir esa situación, "puede haber el próximo año una situación de riego cero" en los cultivos, según ha indicado el presidente de Asaja-A, Ricardo Serra.

Serra, que, junto a los dirigentes de COAG-A, UPA-A y Cooperativas Agro-alimentarias, se ha reunido con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para hablar de financiación, ha indicado que, aunque no han hablado con Díaz sobre la situación de sequía, sí han apuntado que se trata de una situación "bastante seria", según reconoce Serra, quien ha apuntado que "nos preocupa más el año próximo, pues podemos llegar a una situación de riego cero, por lo que miramos al futuro".

Por su parte, el secretario general de COAG-A, Miguel López, ha apuntado que sobre los efectos en la actual campaña "hay que esperar, pues es prematuro para evaluar la situación actualmente", toda vez que "si ahora llueve podemos mejorar la campaña de aceite, pero si no llueve puede ser un desastre".

López ha apuntado que "las tres últimas campañas se ha descontrolado, pues no sólo no ha llovido lo suficiente sino cuando ha llovido no era cuando mejor convenía".

Por todo ello, ha insistido en que para ver los efectos de la sequía "tenemos hay que esperar, hay que esperar". Ha agregado que en materia de sequía "algunas cuestiones son competencia del Estado, aunque la Junta tendrá su parte que aportar".