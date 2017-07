El pequeño comercio, acorralado por las rebajas 'full time' busca el trato personal

Etiquetas

"El pequeño comercio tiene que reinventarse ofrecer al cliente un trato diferenciado, personal, con productos diferenciados, de calidad..." Paul García de Oteyza, propietario de la personal, con productos diferenciados, de calidad..."propietario de la Sastrería Oteyza , en pleno centro de Madrid, al lado mismo de la calle Preciados, la 'zona cero' de las rebajas, es consciente de que el pequeño comercio "no puede competir" contra la gran superficie y su estrategia de low coast todo el año.

"Antes las rebajas eran un acto social, que sucedía dos veces al año. Ahora son cada 15 días, no hay colas ni carreras, todo es inmediato, veloz... Y para competir contra eso los pequeños debemos de reinventarnos, tener imaginación y ofrecer algo distinto al cliente", zanja García de Oteyza.

Y es que, comienzan las rebajas. Una rebajas que, de cualquier manera, ya no son lo que eran. la liberalización del 2012, el sistema de descuentos todo el año, 'low coast full time', que aplican las grandes superficies y las cadenas multinacionales, principalmente del sector textil, y el 'boom' de la venta on line han desvirtuado las tradicionales rebajas, que años antes se circunscribían a los meses de julio y agosto y enero y febrero, tras las fiestas navideñas. Y quién más lo sufre es el pequeño comercio, que no puede competir con los 'grandes', pero también éstos, que ya no ven colas a las puertas de sus establecimientos el día del pistoletazo de salida de las 'gangas', como este 30 de junio.

"La temporada está costando muchísimo. Ha habido promociones muy agresivas desde el principio, lo que hace que los ingresos no sean espectaculares y que el margen se vea reducido; y con la ola de calor, la gente no tenía ganas de ir de compras y prefería ir a la piscina o quedarse en casa con el aire acondicionado", ha dicho el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola.

En su opinión, con la liberalización se ha diluido mucho el efecto llamada que ejercían las rebajas sobre el consumidor, al tiempo que ha subrayado que en un mercado tan abierto como el actual, donde lo on line está muy presente, no se pueden limitar en el formato físico si no se limitan también en internet. A su vez, esto es prácticamente imposible si se tiene en cuenta que las empresas españolas compiten on line con compañías de todas partes del mundo.

Pese a todo habrá un aumento de ventas

Aún así el pequeño comercio espera incrementar sus ventas un 2 % en la campaña de rebajas de verano, un aumento que podría ser del 5 % en determinadas regiones, gracias al tiempo atmosférico favorable y al impulso del turismo, según ha indicado hoy en un comunicado la Confederación Española de Comercio (CEC).Los subsectores que harán más ventas serán el textil, el calzado y los complementos, seguidos del equipamiento del hogar, la electrónica y las nuevas tecnologías, ha añadido la CEC. Ha agregado que el adelanto de la campaña y las constantes promociones y descuentos de algunos operadores comerciales están "desnaturalizando" las rebajas y ello "puede suponer el fin de las mismas".

La CEC ha afirmado que si no se recuperan los periodos tradicionales, "las próximas rebajas de invierno serán las últimas que podría considerarse como tales", y ha añadido que el adelanto de la campaña "confunde" al consumidor e impide que las rebajas cumplan con su objetivo original, que era la venta de las existencias de temporada.

Por eso, el presidente de la CEC, Manuel García-Izquierdo, ha pedido corregir el "descontrol de las rebajas", para lo cual ha solicitado a la Administración que impulse el diálogo entre formatos comerciales y marque en el calendario los periodos de rebajas, pues de lo contrario, desaparecerán.

Y es que desde su liberalización en julio de 2012, los comercios pueden efectuar rebajas durante todo el año. Hasta entonces, y a diferencia de otro tipo de descuentos o promociones, sólo podían tener lugar dos veces al año y durar como mínimo una semana y como máximo dos meses.Tradicionalmente, la campaña de verano comenzaba el 1 de julio, una fecha que este año el grupo Inditex (Zara) y El Corte Inglés han adelantado al 30 de junio, por primera vez y para evitar coincidir con la operación salida, y que otros operadores, como H&M, Cortefiel o Mango, ya adelantaron hace días.

La gran distribución espera una buena campaña

Por su parte, la patronal de la gran distribución Anged, que agrupa firmas como El Corte Inglés, Cortefiel, Carrefour o Ikea, espera una "buena campaña" gracias al buen tiempo, el tirón del gasto turístico y la recuperación de la confianza de los consumidores.A diferencia de la CEC, Anged considera que las rebajas siguen teniendo un gran interés comercial, tanto para las empresas, que liquidan existencias, como para los consumidores; y que en la era digital en la que ha entrado el consumo, plantear su regulación es "simplemente imposible"."El debate está totalmente superado por el comercio digital, al que es imposible someter a fechas y periodos de rebajas. Imponer al comercio físico periodos estrictos de rebajas que no van a ser respetados por grandes operadores globales del comercio digital supone ofrecer una ventaja adicional a las compras on line", han explicado desde Anged.Así, decenas de clientes en busca de gangas han esperado a las puertas de los establecimientos para ser los primeros consumidores de las rebajas de verano, que este año han llegado un día antes, en una mañana marcada por la tranquilidad y en la que las colas, las carreras y los codazos por una prenda han pasado a la historia.Ya a las nueve y media de la mañana, los trabajadores de las tiendas de la madrileña calle Preciados ultimaban los detalles y cambiaban etiquetas para anunciar la llegada de las rebajas, que este verano irrumpen con descuentos de hasta un 50%.La primera en llegar a los conocidos grandes almacenes que hay en esta calle ha sido María Antonia que, hace unas semanas, vio un traje de baño perfecto y hoy quiere conseguirlo a mitad de precio. "Era muy caro, costaba noventa euros, en cuanto abran las puertas me voy directa a la séptima planta. Es que lo tengo controlado", ha bromeado.

Sobre las diez menos cuarto se agolpaban en las puertas de este establecimiento decenas de personas, mujeres, hombres, mayores y jóvenes. La mayoría han coincidido en la importancia de llegar pronto a las rebajas para encontrar una 'ganga', sobre todo en prendas de verano para estas vacaciones. Pero todo con tranquilidad, sin aglomeraciones... Y eso que Madrid se encuentra estos días repleto de turistas y visitantes por la celebración del World Pride 2017.

Así, Antonio, un argentino de vacaciones en la capital, que vio por casualidad en internet que empezaban hoy las rebajas y ha decidido venir en busca de sudaderas y ropa de abrigo "barata" porque "en Buenos Aires ahora es invierno". En su país, dice, no hay descuentos tan altos.