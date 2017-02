Grupo Jorge Ordóñez produce uno de los tres vinos del mundo con mejor relación calidad y precio del mundo

Etiquetas

Botani 2015 del Grupo Jorge Ordóñez ha conseguido el reconocimiento 'Greatest Value Wines of the Year' concedido por el crítico estadounidense Robert Parker. El galardón acredita que Botani es uno de los vinos del mundo con mejor relación entre su calidad y el precio, siendo la primera vez que un vino blanco español consigue dicho reconocimiento.