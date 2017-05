Unión de Uniones asegura que se dan las condiciones para precios al alza en la próxima vendimia

Etiquetas

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras una reunión de carácter interno con los principales responsables de las regiones vitivinícolas de la organización, donde se han analizado las principales magnitudes del sector, han pronosticado una previsible recuperación de los precios del vino y una previsión de precios de la uva al alza en la próxima vendimia.

En concreto, la organización agraria ha valorado en un comunicado los efectos, tanto de la sequía como de las heladas de finales de abril y primeros de mayo, en especial en las regiones vitivinícolas del Norte de la península. Los efectos han sido "devastadores" en amplias zonas de Ribera, León, Rueda, Rioja y en las denominaciones gallegas del interior.

Por otro lado, se ha valorado positivamente la continuidad del nuevo Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) a ejecutar entre 2019-2023 manteniendo, de momento, su ficha financiera, al tiempo que ha acordado remitir sus propuestas acerca la regulación de nuevas plantaciones de viñedo.

En relación al PASVE y a la medida de reestructuración de viñedo prevista, la organización agraria considera preciso no discriminar en el orden de prioridades a aquellos profesionales del sector que ya hayan acudido a estos programas en el pasado.

Además, Unión de Uniones, planteará al Ministerio la no exclusión de la medida de innovación en la continuidad del nuevo PASVE, aunque no se la dote financieramente por el momento. Igualmente, la organización considera preciso tener en cuenta la posibilidad de abrir la medida de gestión de subproductos a las bodegas elaboradoras y no solo a las destiladoras autorizadas, dando la oportunidad, de esta forma, de fortalecer las redes de economía circular en el medio rural.

Por último, Unión de Uniones sigue mostrándose "muy crítica" con el funcionamiento, la representatividad y las actuaciones de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), así como con las decisiones adoptadas referidas a la extensión de norma para esta campaña y las dos siguientes.