¿Otra burbuja? Acciona solo ve futuro en el ladrillo para crecer en España

Volver al ladrillo. Es el único de sus negocios en España al que Acciona ve potencial de crecimiento. “Será un año especialmente relevante para el negocio inmobiliario en cuanto a la reactivación de la promoción de viviendas”, aseguró su presidente José Manuel Entrecanales durante la junta de accionistas anual. Ahí, además, está cerca de cerrar una operación corporativa: la unión de su negocio de viviendas de alquiler con el de Merlin.

“Estamos hablando de aumento de nuestra actividad”, argumentó Entrecanales tras la junta en un encuentro con medios de comunicación “También tenemos 4.000 megavatios (MW) instalados [en España] y seguimos haciendo obra civil. Hablo de nuevas actividad o de aumentos de actividad notables o significativas dentro del perímetro de la compañía”, añadió.

Al margen de la promoción de viviendas al uso, sólo señaló dos proyectos civiles: la 'Y vasca' [la conexión del tren de alta velocidad entre las tres capitales vascas y Madrid], y los 1.400 millones en presupuestos para puertos. “Nada significativo”, apuntó.

En el ladrillo es donde Acciona tiene previsto cerrar una operación antes del verano: la integración de sus activos residenciales en alquiler con los de la sociedad cotizada en el mercado inmobiliario (Socimi) Merlin, a través de Testa Residencial. "Llevamos discutiendo desde hace meses con Merlin. Creo que en los próximos meses, antes del verano, sabremos si va o no va y mi opinión es que irá", apuntó Entrecanales. No puso precio a la operación, pero sí indicó que la participación de Acciona en la nueva sociedad sería inferior al 30%. Su negocio de viviendas de alquiler engloba a unos 940 inmuebles valorados en más de 300 millones, frente a las 8.000 viviendas que aglutina Testa, que alcanzan los 1.700 millones de euros.

No a las subastas verdes

Tiene 4.000 megavatios (MW) en España pero ni se plantea ir a una subasta de renovables como la celebrada este miércoles, que se llevó Forestalia, una empresa que prácticamente no tiene capacidad instalada. Acciona descarta acudir a una puja por energía verde en su mercado doméstico, a menos que cambie el actual entorno regulatorio, reconoce su máximo directivo.

Su opinión sobre el modelo de subasta es clara. La califica como “falta de lógica” para su negocio, al tiempo que asume estar “algo confuso” con la estrategia de las compañías que sí decidieron pujar, como Gas Natural o Endesa (ésta a través de su filial Enel Green Power) que sí se llevaron MW, aunque muchos menos que Forestalia que se aupó con un botín de 1.200 MW, de los que no tiene ninguno construido.

¿Por qué no tiene “lógica” para Acciona? “Con una rentabilidad, en el mejor de los casos, del 7,34% no invertimos en ningún sitio del mundo, no nos genera valor”, argumentó. “Es un concurso a la baja, para nosotros no tiene sentido. Para otros, sí”, indicó. “Endesa va discontinuar la producción de 2.000 MW térmicos y tendrán que suplir con otra capacidad de generación”. “Hay otro tipo de inversores, que no los conozco. No conozco su modelo, como los de Forestalia, a los que supongo que no tienen unas alternativas de inversión en renovables que podemos tener nosotros en el mundo y tienen que asumir este tipo de inversión”, justificó.

Otra clave que lleva a Acciona a ser reacia a invertir en renovables en España está en los cambios regulatorios del pasado. En este sentido, se refirió a la primera derrota de España en un arbitraje de la Corte de Arbitraje del Banco Mundial (Ciadi). No quiso opinar sobre si sentará o no jurisprudencia, aunque indicó que “los próximos árbitros se leerán los laudos precedentes”.

“El consejo aboga por vigilar muy de cerca cómo evolucionan los siguientes laudos y las posibles actuaciones regulatorias del Gobierno a efectos de una potencial discriminación en contra de los inversores nacionales respecto a los internacionales". Acciona, al ser una empresa española no puede acudir a un corte de arbitraje internacional, pero sí los inversores internacionales que están presentes en su accionariado.