Las Administraciones Públicas se juegan 6.343 millones en depósitos en el Popular

Otra jornada teñida de rojo. Y van siete seguidas. El Banco Popular inició la semana desplomándose más de un 18% en el parqué madrileño y deja su valor en bolsa por debajo de los 1.482 millones de euros. Es la empresa del ibex 35 que menos ‘vale’. Los inversores le dan la espalda porque se le agota el tiempo para encontrar comprador y se acrecienta el temor a una intervención. Si llega ese caso, no sólo van a salir perdiendo los pequeños depositantes o los inversores minoritarios. También perderán los grandes y los públicos.

Al cierre del primer trimestre, el Popular contaba con más de 6.343 millones de euros en depósitos de Administraciones Públicas, según los informes estadísticos de la entidad, que no desglosan cómo se distribuye esa cifra. Entre enero y marzo, cuando el banco ya estaba en el punto de mira y coincidiendo con la llegada de Emilio Saracho a la presidencia, esos ‘depósitos públicos’ crecieron. En concreto, aumentaron un 2,8% respecto al 31 de diciembre.

Historia distinta fue lo ocurrido en 2016. Al cierre del pasado ejercicio, contaba con 6.168,9 millones de euros en esta partida. De esa cifra, sólo 525 millones correspondían a no residentes. Es decir, la mayor parte, 5.644 millones, eran depósitos de administraciones públicas españolas. Fue un año significativo porque la presencia de éstas su pasivo cayó en picado. Se recortó un 43%, porque superaba los 10.845 millones a finales de 2015.

El banco apunta que este desplome se debe a “la no renovación de ciertos depósitos al sector público”. La explicación se encuentra, indica, en la negativa valoración de la entidad por parte de las agencias de calificación. Su consejero delegado, Ignacio Sánchez-Asiaín, ya apuntó en la presentación de resultados trimestrales que algunos grandes inversores les han dado la espalda en los últimos meses por su bajo rating. Al ser considerado bono basura no pueden invertir en sus productos. Por ejemplo, ya en mayo de 2015, la agencia Fitch colocó al Popular en calificación de bono basura y no la sacó de ahí en 2016. Y la perspectiva en 2017 es más negativa.

Golpe a la calificación

Otra de las grandes, Standard & Poor´s (S&P) rebajó su calificación crediticia en abril un escalón más dentro del bono basura (de B+ a B con perspectiva negativa) por la debilidad de su capital para afrontar posibles contingencias, lo que le obligará a realizar nuevas provisiones. En este sentido, Popular aún tiene pendiente saber cuánto valen los 40.000 activos inmobiliarios que está retasando y que, previsiblemente, le conllevarán un nuevo agujero que tapar.

Al margen de los depósitos, los créditos concedidos por el Popular a las administraciones públicas también se han resentido en los últimos meses. Al cierre del primer trimestre alcanzaban los 4.702,7 millones de euros. Esta cifra es un 2,4% inferior a la del cierre de diciembre de 2016 (4.820 millones) y un 13,5% menos que un año antes, cuando se situaba en 5.438 millones.

Para saber qué está pasando con sus depósitos y créditos en las últimas semanas, en las que ha arreciado la crisis, habrá que esperar a la presentación de resultados semestrales de finales de julio. Antes, al cierre de junio, el Popular tiene que tener decidido su futuro, aunque el desplome bursátil puede adelantar esa decisión.

La clave puede conocerse este martes, dado que tanto el presidente como el consejero delegado del banco tendrán que dar explicaciones en Fráncfort al Banco Central Europeo (BCE) sobre cuáles son los pasos que están dando. También tendrán que detallar cómo está la solvencia de la entidad y, si está dañada, los acontecimientos se pueden precipitar.