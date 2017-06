El Gobierno teme que la opción Bankia para rescatar Popular encalle en Bruselas

Etiquetas

El Gobierno colocó a Bankia como su ‘mirlo blanco’ para rescatar el Banco Popular demasiado rápido. Fue el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, el que puso el foco en la entidad controlada por el Estado como favorita al asegurar que estudiaba el “potencial interés” de su competidora. Por eso, Bankia se sumó al grupo de bancos “invitados” a participar en el análisis de las cuentas del Popular de cara a una oferta de compra, que aún está por concretar.

El problema es que fue demasiado optimista con la reacción de Bruselas. El Ejecutivo teme ahora que, si Bankia sale al rescate, la UE lo perciba como “ayuda de Estado” y la operación encalle en los pasillos comunitarios. Tendrán voz y voto tanto las autoridades de Competencia como el Banco Central Europeo (BCE). La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri está controlada en un 65% por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y, cualquier ampliación de capital, tiene que pasar por el desembolso de dinero público.

Y Bankia tiene prisa. Antes del 30 de junio tiene que decidir si quiere ser comprada por otra entidad financiera (Santander, BBVA y CaixaBank son las otras tres firmas que han mostrado su interés) o si amplía capital. El paso previo es saber cuánto valen los 40.000 activos inmobiliarios que está retasando. Este examen al ladrillo que tiene en balance le conllevaría un nuevo agujero de 2.000 millones de euros, según la información publicada este viernes por el diario Expansión. A principios de año, Popular ya tuvo que provisionar otros 5.692 millones por dotaciones adicionales de créditos hipotecarios.

Los candidatos a pujar por Popular (que aún no han presentado ninguna oferta en firme) no quieren asumir los problemas de ladrillo que tiene la firma presidida por Emilio Saracho. Al cierre del primer trimestre del año, su riesgo de crédito vinculado a promoción y construcción inmobiliaria superaba los 15.568 millones de euros. Demasiado lastre para Santander, BBVA o CaixaBank. Para Bankia, dado el control estatal, sería un caramelo envenenado que, simplemente, tendría que asumir. Lo que atrae del Popular a sus competidores es su negocio con empresas, sobre todo, con pymes. Un vértice del negocio donde Bankia tiene especial interés por crecer.

Opciones de Bankia

De cara a calmar las reticencias de Bruselas, la opción del Gobierno español para desbloquear la opción Bankia pasaría por pactar un nuevo calendario, un nuevo MoU (siglas de memorandum of understanding) como el que acordó en 2012, cuando el Estado tuvo que inyectar 22.000 millones de euros para evitar su debacle. Por ejemplo, el MoU actual no permite a Bankia realizar operaciones corporativas antes del 30 de junio. En cambio, no fija restricciones a la hora de realizar una ampliación de capital.

Una negociación con Bruselas tendría que marcar un nuevo calendario de privatización, con la baza de que la nueva entidad sería considerablemente más grande, dado que también tendría que sumar BMN.

La opción de una privatización inmediata de Popular con Bankia también cuenta con respaldos políticos locales. Ciudadanos, a través de su responsable económico, Luis Garicano, se mostró esta semana partidario de respaldar la integración, siempre que la salida del Frob del accionariado sea rápida.

A la espera de saber qué pasa con el Popular la ansiedad se centra en la bolsa. Su acción se ha desplomado un 38% en la última semana y ya sitúa su capitalización en los 1.737,5 millones de euros. Cada acción vale 0,413 euros. Es el ejemplo del drama de la entidad porque, hace sólo un año, el banco realizó una ampliación de capital por valor de 2.505 millones de euros, valorando cada acción en 1,25 euros.