¿Miedo al contagio? Popular y Liberbank crean dudas en el salto a bolsa de Unicaja

“En sólo una semana pasamos de hablar del apetito de los inversores por la banca española al rescate del sexto mayor banco que estaba abocado a la quiebra. Está claro que el escenario ha cambiado”, aseguran desde una de las entidades involucradas en la colocación en bolsa de Unicaja. El banco, que integra desde 2014 a la excaja de ahorros malagueña de la que mantiene el nombre, a Caja Duero y Caja España, anunció su salto al parqué el 1 de junio. Sólo siete días después, el Banco Santander compró el Popular por un euro (más 7.000 millones de ampliación de capital).

El problema no es nuevo. Es el miedo al contagio. “En este caso no es sólo lo que ha pasado con el Popular, donde ya dábamos por descontado que algo iba a pasar, que lo iba adquirir otra entidad o iba a ampliar capital, aunque no esperábamos lo que ha pasado. En este caso, la similitud es Liberbank, porque Unicaja es una entidad muy parecida en tamaño”, indican desde otra entidad.

El contexto ha cambiado pero el banco malagueño tiene intención de seguir adelante. “No hay ningún cambio de planes, el proceso sigue adelante porque el momento es el adecuado”, indican fuentes conocedoras del proceso.

La idea es saltar al parqué en un mes, durante julio, justo antes de las ‘vacaciones’ de agosto. Pero no hay fecha cerrada. Si no lo hace ahora, tendrá que esperar hasta la ‘ventana’ de otoño. Y no hay fecha porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aún tiene que aprobar el folleto de la oferta pública de venta (OPV). El mismo regulador que está en entredicho por no frenar el desplome en bolsa del Popular. Sí lo ha hecho con Liberbank, de la que ha prohibido, este lunes, las operaciones de los bajistas (que apuestan por la caída del precio de una acción) durante el próximo mes.

Unicaja quiere colocar 625 millones de acciones de nueva emisión dirigida no a particulares, sino a inversores institucionales. Además, contempla otros 62,5 millones de títulos como ‘green shoe’, las acciones que se quedarán los bancos colocadores de la OPV (Morgan Stanley, UBS, como coordinadores globales; Citigroup y Credit Suisse, como ‘bookrunners’ adicionales y en la que también participan Alantra Capital Markets, Fidentiis y Stifel Nicolaus).

Adiós a los CoCos

En este caso, no busca capital para reforzar su balance, sino para devolver más de 600 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). Fue una inyección de ayudas públicas a la antigua Ceiss (Caja España-Duero) en forma de bonos contingentes convertibles (CoCos). Su intención es quitárselos de encima porque le suponen un alto tipo de interés del 10%. Además, le va a comprar al Frob las acciones que aún controla en Caja España-Duero, por valor de 62 millones de euros.

Unicaja es un banco pequeño. Está controlada en un 87% de su accionariado por Fundación Unicaja. Tiene un valor en libros de 3.100 millones de euros y concentra su negocio, sobre todo, en Andalucía y Castilla y León. Su objetivo es captar en bolsa alrededor de 1.400 millones. En comparación, Liberbank, después de la montaña rusa que ha vivido en el parqué en las últimas semanas, tiene una capitalización de 833,7 millones de euros. Ayer, su acción se revalorizó un 41%, tras la prohibición de las operaciones en corto, y recuperó las pérdidas de la semana pasada.

La entidad malagueña ha ido desgranando al mercado cómo está su balance. Al cierre del pasado año, tenía 48.531 millones de euros en depósitos a clientes, según su balance consolidado. Liberbank, en esa misma fecha, alcanzaba los 23.151 millones en depósitos a clientes residentes. El Popular, entonces, tenía 82.840 millones. Sin embargo, el 5 de junio, la entidad rescatada había bajado sus depósitos hasta 60.300 millones. según apuntó ayer el ministro de Economía Luis de Guindos en su comparecencia en el Congreso.

El banco asegura en una presentación a inversores que, al cierre de 2016, tenía cobertura sobre el 55% de sus activos improductivos. Popular, antes del rescate tenía el 45% y, una vez realice las provisiones que espera poner en marcha el Santander, llegará al 67%.