Santander estudia ampliar capital en 5.000 millones para comprar Popular

El Banco Santander está analizando una ampliación de capital de 5.000 millones de euros para hacer frente a una inminente compra del Popular, según informa la agencia Bloomberg, que cita fuentes cercanas a las negociaciones.

El banco presidido por Ana Botín ya estaría hablando con asesores de cara a una ampliación de capital, que serviría para aumentar sus niveles de solvencia de cara a la adquisición, indica Bloomberg. Fuentes del Banco Santander han declinado confirmar o negar en qué momento está la operación.

La opción del Santander llegaría después de una nueva jornada en rojo en bolsa y con la entidad ahondando sus mínimos históricos en el parqué madrileño. Este martes, el valor volvió a desplomarse, esta vez un 6,21% y coloca su capitalización en los 1.338 millones de euros. Hay que recordar que hace un año, el banco llevó a cabo una ampliación de capital por valor de 2.500 millones. Entonces, estimó cada uno de sus títulos en 1,25 euros. Al cierre de este martes, están a 0,32.

Este martes, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, se ha pronunciado sobre la situación de la entidad, aunque, en realidad, no ha dicho nada. "No puedo decir nada de eso, así de sencillo. No es el momento ni vengo preparado para eso", ha respondido Linde al ser preguntado por un senador sobre la situación del banco durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Senado.

Ante la falta de aclaraciones, los golpes sobre la entidad se habían ido sucediendo en las últimas horas. La agencia de calificación Moody's, que ya había situado la entidad en bono basura, ha rebajado la calificación a largo plazo de depósitos y deuda senior del banco hasta B2 y B3, respectivamente, desde Ba3 y B1. Además, la perspectiva asignada se mantiene negativa.