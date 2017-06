Santander lanzará Openbank fuera de España, su banco de sólo 130 empleados

Etiquetas

La misma sala en la que hace sólo una semana explicó la compra del Banco Popular por sólo un euro (más una ampliación de capital de 7.000 millones) pero por un motivo distinto ligado a la estrategia interna del Santander. La entidad presidida por Ana Botín relanza su negocio digital Openbank con la mirada puesta en llevarlo fuera de España.

“Ahora, con el Popular vamos a seguir ofreciendo un servicio a medida de todos los clientes”. Esas fueron las únicas palabras de Botín ligadas a la adquisición del su excompetidor cuando estaba al borde de la quiebra. “Queremos llevar este banco a otros países, lo que aprendamos nos beneficia al Santander y a todo el grupo”, añadió.

Su destino no está ligado, necesariamente, a la actual presencia internacional de Santander. La expansión, según apuntó el consejero delegado de Openbank, Ezequiel Szafir, tendrá el foco en Europa y América Latina, aunque aún no hay destino seguro. Entre los países que está analizando: Holanda (donde no opera Santander), Argentina o Brasil.

Santander ha querido reconfiguar Openbank como banco 100% digital (nueva aplicación móvil, web…), aunque estrena nueva sede en el madrileño Paseo de la Castellana. Esta se concibe, según Szafir, como “flag ship”, siguiendo el modelo de las tiendas insignia de la distribución textil con la que conseguir, básicamente, imagen de marca.

Sin canibalizar

Openbank no es precisamente una nueva pata de negocio dentro de Santander. Como tal existe desde 2005, cuando rebautizó Patagon, el negocio online que compró en el año 2000 por cerca de 550 millones de euros. “No estamos preocupados, coexisten. No pensamos en canibalizar”, indicó Szafir sobre la posibilidad de que Openbank fagocite clientes de su matriz.

El pasado año, la filial del Santander ganó “entre 21 y 22 millones”, según su CEO, que antes de aterrizar en Santander desarrolló su carrera en compañías ligadas al consumo, como Amazon o Nike y fue consultor financiero de McKinsey y Deloitte.

Actualmente, señaló, “Openbank tiene un 2% de clientes comunes con el Santander". Su plantilla ronda las 130 personas, pero piensa ampliarla de cara a su expansión internacional. “Estamos repatriando talento de Londres”, argumentó. En cuanto al perfil de cliente, de entre 38 y 41 años.

Donde no quiso entrar Szafir es en el futuro dentro del sector financiero de gigantes digitales como Google o Facebook. “No tengo ni idea de si Google será un banco”, respondió a preguntas de los medios. “Que haya una regulación simétrica para todos, que mire lo que se hace y no quién lo hace”.