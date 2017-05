Telefónica afronta una factura de 1.000 millones para 'salvar' su filial colombiana

Etiquetas

A Telefónica le toca rascarse el bolsillo en Colombia. Tendrá que hacerlo por los problemas que arrastra su filial Colombia Telecomunicaciones (Coltel), de la que controla el 67,5% del capital. El resto está en manos del Estado latinoamericano. Juntos tendrán que hacer frente a una inyección de capital con la que tapar el agujero provocado por la obligación de pagar las jubilaciones de los antiguos empleados de la compañía, el impacto de la evolución de los tipos de cambio y la inflación. Una tormenta perfecta que, a la espera de nuevos fondos, llevó a la filial a entrar en causa de disolución.

Telefónica no confirma a cuánto va a ascender la aportación de liquidez, pero los medios locales han dado detalles al respecto y el Ministerio de Hacienda colombiano ya asume que la recapitalización es un hecho. El importe total rondará los 4,4 billones de pesos, el equivalente a unos 1.360 millones de euros.

El Estado tendrá que hacer frente a una inyección cercana a los 370 millones de euros, en base al 32,5% del capital que controla; mientras que Telefónica tendrá que ampliar esa factura hasta rozar los 1.000 millones de euros, según detalló la agencia Reuters basándose en fuentes del Congreso colombiano.

El movimiento es relevante por su importe, dado que rondará las cifras logradas por Telefónica con la venta de un 40% del accionariado de Telxius. Llega, también, cuando vuelve a estar sobre la mesa el futuro de su negocio en el Reino Unido, O2, cuya venta bloqueó Bruselas hace un año. La deuda de la multinacional española supera los 48.700 millones de euros.

El Ministerio de Hacienda del Gobierno de Juan Manuel Santos justifica que la recapitalización es necesaria para poder “garantizar el derecho al pago oportuno” de las pensiones de cerca de 16.000 extrabajadores de la operadora. Asume así el Ejecutivo “considera necesario una autorización a la Nación para capitalizar Cortel, la cual se encuentra a consideración del Congreso de la República en el proyecto de Ley de Adición al Presupuesto General de la Nación”, indica Hacienda a través de un comunicado. Es decir, no se ha incluido directamente en los presupuestos, sino en un anexo a estos.

“La capitalización se llevaría a cabo tanto por parte de la Nación como del accionista mayoritario, Telefónica”, apunta el Ministerio. No da cifras, pero adelanta que la parte correspondiente al grupo español se haría a través de una inyección de liquidez “en proporción a su participación en el capital de Coltel”.

Telefónica declina hacer comentarios y se remite a la última presentación de resultados trimestrales de la sociedad. En la conferencia telefónica con analistas, Ángel Vilá, director general de Estrategia y Finanzas de Telefónica, asumió hace dos semanas que la recapitalización estaba en fase de negociación. “Estamos haciendo progresos con el Gobierno colombiano”, indicó a los inversores. “Ellos tienen que realizar un proceso muy específico, que incluye alguna acción del Gobierno, la contratación de asesores, que ya están, y estamos haciendo progresos en esa negociación, que llevaría a una potencial recapitalización”, resumió.

Esta inyección de fondos puede no ser el último movimiento, dado que Estado colombiano ha abierto la puerta a su salida del capital de Coltel. No da fechas, pero si la empresa presidida por José María Álvarez-Pallete quiere asegurarse el control total del accionariado, tendrá que volver a tirar de chequera. “El Gobierno no tiene vocación de permanencia como accionista de Coltel. Esta operación también facilita la desinversión en esta sociedad en el momento oportuno”, argumenta el Ministerio de Hacienda.

Comparación con Telxius

Para contextualizar cómo es de relevante la inyección de liquidez de Telefónica en Colombia puede compararse con uno de las últimas operaciones corporativas de Telefónica: la venta del 40% del accionariado de Telxius a una sociedad gestionada por el fondo KKR. La firma Taurus Bidco, gestionada por el megafondo estadounidense, acordó en febrero la compra de esa participación de la filial de torres de telecomunicaciones por 1.275 millones de euros. Fue el 'plan B' de Telefónica después de decidir no sacar a bolsa Telxius por el poco apetito de los inversores.

¿Y cuánto aporta Colombia a la compañía española? El pasado ejercicio, por el impacto de la devaluación de la moneda local, los ingresos de la filial de Telefónica se recortaron un 6,6%, hasta 1.409 millones de euros. En el inicio de 2017, la tendencia es mucho más positiva, ya que los ingresos orgánicos del negocio repuntan un 4,4%, hasta 388 millones de euros. Y su rentabilidad también repunta. Su beneficio operativo antes de depreciaciones y amortizaciones (Oibda), durante el primer trimestre, avanzó un 5%, hasta 129 millones de euros.