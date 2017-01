Una casa media pagaría 1.011€ de luz al año con los actuales precios (si no tiene contrato libre)

Etiquetas

Una casa española consume de media al año 9.922 kilovatios-hora (kWh), según datos la OCU. Teniendo en cuenta que un Megavatio Son mil kw, si nos atenemos al precio del Mw del miércoles (101,99€ a las nueve de la noche en su pico más alto de precio) el precio de cada kilovatio sería de 0,10199 euros, lo que da un total teniendo el consumo medio de 9.922 kwh unos 1.011€ de gastos de luz al año, 84,25 euros al mes.

El recibo del usuario medio con las tarifas vigentes en las tres primeras semanas de enero alcanza los 86,96 euros frente a los 67,84 de enero de 2016, según un análisis elaborado por FACUA-Consumidores en Acción.

El más caro de la historia se dio en los tres primeros de 2012

El recibo, que no ha parado de subir desde abril, está levemente por debajo del más caro de la historia, los 88,66 euros que se alcanzaron en los tres primeros meses de 2012, ha indicado Facua en un comunicado.

En cuanto a la subida mensual, la factura que resulta de aplicar las tarifas de los primeros 22 días del año está un 8,4% por encima de los 80,23 euros de diciembre, según Facua, que ha indicado que realiza sus estudios a partir de la tarifa PVPC aplicada en domicilios cuyos contadores aún no tienen la tarificación por horas.

En ellos utiliza un perfil de usuario con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo mensual de 366 kWh mensuales, la media en España según un análisis de la asociación sobre varias decenas de miles de facturas de viviendas habitadas.

En lo que se refiere al precio de la energía consumida, el kWh está en sus niveles más altos desde enero de 2013, cuando se situó en 15,09 céntimos antes de impuestos (19,20 ya incluidos).

El máximo histórico fueron los 16,81 céntimos (20,85 con impuestos) logrados entre enero y marzo de 2012.

En los primeros 22 días de enero se ha situado en una media de 14,47 céntimos (18,40 con impuestos), un 39,7% por encima de los 10,36 céntimos (13,18 con impuestos) de enero de 2016.

En 2015 las eléctricas acometieron más de 650.000 cortes de luz por impago, de los que más de 83.000 fueron interrupciones de suministro que duraron más de un mes, ha recordado.

Los elevados precios de la semana pasada y de este miércoles afectan ya a los que están acogidos al denominado mercado regulado de la luz (11,9 millones de clientes domésticos, un 46,3%, según la CNMC, mientras que los clientes del llamado mercado libre (13,9 millones, un 53,7%) no verán reflejadas en sus facturas los cambios.

En España hay 17 millones de viviendas habitadas. Son nuestras casas y gastan energía, mucha energía. ¿Cuánta? Los debates sobre el futuro del mercado energético son frecuentes, pero siempre hay quien interviene sin tener en cuenta los datos.

El IDAE (instituto público que depende del Ministerio de Industria) ha publicado el estudio más completo sobre el tema hasta la fecha. Con 9.000 entrevistas y 600 mediciones reales, sirve para responder a muchas preguntas y arrojar luz sobre nuestro consumo energético:

Nuestras casas consumen la quinta parte de toda la energía que se consume en España (y la cuarta parte de la electricidad).

23 bombillas en cada casa y 990 euros de gastos al año

En un hogar español hay de media 22,8 bombillas. Pese a los esfuerzos por implantar las de bajo consumo, las bombillas tradicionales siguen teniendo mucho peso. De estas casi 23 bombillas por casa:

8,3 son incandescentes (las "tradicionales").

7 son de bajo consumo.

6,1 son halógenas.

1,3 son fluorescentes.

Las bombillas LED representan un escaso 0,01, es decir, hay una por cada 100 hogares.

Una casa española consume al año 9.922 kilovatios-hora (kWh), que equivalen a 0,85 toneladas de petróleo.

No todos consumimos lo mismo. Las viviendas unifamiliares (casas aisladas) duplican el gasto de energía (15.513 kWH como media anual) de los pisos y bloques de viviendas (7.544 kWh). Y por supuesto el consumo aumenta en las zonas frías continentales (12.636 kWh) y disminuye en las atlánticas (9.293 kWh) y mediterráneas (8.363 kWH).

¿De cuánto dinero estamos hablando? Una casa española gasta de media 990 euros al año en energía. El principal gasto es la calefacción, que suele representar la mitad de todo el consumo y en una casa aislada situada en una zona fría puede llegar al 71%.

Así gastamos la energía en nuestros hogares:

1. Calefacción : media anual de 5.172 kWh.

2. Electrodomésticos : 1.924 kWh.

3. Agua caliente : 1.877 kWh.

4. Cocina: 737 kWh.

5. Iluminación: 410 kWh.

6. Aire acondicionado: 170 kWh.

Los aparatos que más consumen y la trampa del stand-by

Estos son los aparatos que más consumen en nuestras casas:

1. Frigorífico: 662 kWh al año.

2. Congelador: 563 kWh.

3. Televisión: 263 kWh.

4. Lavadora: 255 kWh.

5. Secadora: 255 kWh.

6. Lavavajillas: 246 kWh.

Más de la mitad de los entrevistados por el IDAE no sabían cuál era la calificación energética de sus electrodomésticos, y muchos ignoran el gasto que les supone tener aparatos que no están encendidos pero siguen enchufados (en modo stand by).

Una televisión que no emite imágenes pero con su piloto rojo iluminado, el reloj parpadeante de una minicadena que no está sonando... Estos inútiles gastos suponen 231 kWh al año por cada casa: el 2,2% de todo nuestro consumo. Para hacernos a una idea de este estúpido derroche, basta decir que es el mismo consumo anual del horno y mucho más que el del ordenador (172 kWh).

Consumo por horas

Lavadoras : hora punta entre las 10 y las 13 horas y entre las 19 y las 21 horas. En festivos y en verano el consumo se concentra por las mañanas.

Lavavajillas : hora punta en comidas y cenas, especialmente en las noches de días laborables.

Frigoríficos : tienen un consumo muy lineal, pero el abrir sus puertas produce tres pequeños picos en las horas del desayuno, la comida y la cena.

Modo standby: el gasto de los aparatos "apagados-pero-encendidos" se concentra en las noches de los días festivos y en las noches y mañanas de los laborables.

¿Qué aparatos hay en nuestras casas?

La televisión es el más extendido: lo tienen en un 93% de los hogares (casi 38 millones de teles en nuestro país).

La práctica totalidad cuenta también con frigorífico, lavadora, microondas y ordenador. Un 77% tiene hornos, un 53% lavavajillas y solo un 28% secadora. El 49% de las casas cuentan con un sistema de aire acondicionado.