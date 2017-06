La unión de Santander y Popular reabre el baile de las megafusiones de la banca

Etiquetas

Una espiral de la que no se ve el final. La compra del Banco Popular por el Santander, después de no encontrar otra alternativa que librara a la entidad de una quiebra inminente, no va a ser la última integración. En el horizonte se vislumbra alguna operación sobre la que hay certeza y otras anheladas ante la necesidad de ganar tamaño o, en palabras de Banco Central Europeo (BCE), tener “resiliencia” para sobrevivir a nuevas crisis financieras.

La más inminente, la unión de los bancos nacionalizados: Bankia y BMN. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) controla el 65% del accionariado de cada una de las dos entidades que ya asumieron, hace semanas, que su integración estaba en marcha. “Una posible fusión entre Bankia y BMN tiene sentido industrial porque, además de la posibilidad de generar sinergias, existe una gran complementariedad de redes y mercados atendidos”. José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, fue claro al explicar en la junta de accionistas el porqué de la operación.

La unión Bankia-BMN va a desbloquearse “en las próximas semanas”, según reconoció en ministro de Economía, Luis de Guindos, este viernes en Luxemburgo. El objetivo latente es que operen como una sola entidad en 2018. Quedan los análisis (due diligence y fairness opinion, en terminología anglosajona) que tienen que emitir las consultoras y los bancos de inversión contratados por cada entidad. De ellos dependen las valoraciones y las ecuaciones de canje que determinen cómo es el capital del nuevo banco.

Si los plazos van según lo previsto, eso podría estar listo en verano. Para otoño quedarán las juntas de accionistas en las que dar el ‘ok’ pero, dado que el Frob controla ambos bancos, eso no será un problema.

"Bankia vale muchísimo"

Para Bankia, que jugó como favorita del Gobierno en la puja del Popular, hasta que Guindos constató que Bruselas podría oponerse a la fusión, BMN será su gran operación del año. Y también será clave para saber cuánto dinero público son capaces de devolver, después de que que el Banco de España dé por perdidos siete de cada diez euros del rescate. “Confío en que vamos a recuperar lo máximo posible y en que Bankia vale muchísimo dinero”, apostó Guindos el viernes. En Bankia se inyectaron 22.000 millones y sólo se han recuperado 1.300.

Ese es el caso de los dos bancos públicos, pero habrá más operaciones. “La fusión de Bankia y BMN puede desencadenar más movimientos en el sector”, ha asegurado la directora de servicios financieros de S&P, Elena Iparraguirre. No será entre los grandes operadores del sector, sino entre estos y los de menor tamaño. Los medianos, según S&P, tienen su negocio geográficamente más concentrado, no cuenta con una fuerte diversificación de ingresos y su tamaño les dificulta la reducción de las bases de costes. No les queda otra.

Ahí entrarán algunos de los grandes operadores que no se plantearon la compra del Popular. CaixaBank, por ejemplo, no fue ni a la presentación inicial de ofertas; y BBVA, al que el Frob le ofreció, como al Santander, acudir a la última puja por el Popular pero no dio el paso y dejó solo a su rival. La entidad catalana está señalada por el mercado como ‘plan b’ para Liberbank.

La firma que integró Cajastur (incluida la antigua Caja de Castilla-La Mancha), Caja de Extremadura y Caja Cantabria, lleva semanas viviendo una montaña rusa bursátil. Hasta el lunes, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le dio un mes de respiro al prohibir que operen con sus títulos los inversores bajistas, que apuestan por la caída en el precio de una acción. Ese ‘capote’ de la CNMV le ha permitido recuperar un 30% de valor en el parqué, pero su capitalización sigue siendo baja y ronda los 818 millones de euros. Además, ¿qué pasará cuando el supervisor le retire su gracia? No falta quien asegura que, en realidad, ese mes es un periodo de gracia para buscar pareja de baile.

La otra entidad que cambiará su futuro en unos días es Unicaja. Sacará a bolsa este 30 de junio 625 millones de nuevas acciones (que representan el 40,4% de su capital) para obtener entre 687,5 y 875 millones de euros. No los destinará a fortalecer su balance, sino a pagar al Frob una emisión de bonos contingentes convertibles (CoCos) que inyectó en la asumida Ceiss (Caja España-Duero).

Cuando cotice, Unicaja estará bajo el escrutinio de los inversores. En su caso, en este nuevo juego de entidades, la ‘opción b’ pasaría por BBVA. Al final, en España, quedarán menos de una decena de grandes bancos. Lo mismo entonces, se asume el paso que quiere marcar el BCE desde Fráncfort y, entonces, empieza el baile de fusiones entre las entidades europeas.