LA OCU CRITICA QUE MOVISTAR OBLIGUE A CONTRATAR TELEVISIÓN DE PAGO PARA TENER INTERNET

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) criticó este jueves las novedades en la oferta de productos de telecomunicaciones de Movistar, ya que a partir de ahora todas las ofertas de banda ancha fija y móvil integradas dirigidas a hogares incluirán su plataforma de televisión.En consecuencia, según explica la OCU, el paquete ‘Fusión Contigo’, que no tiene televisión, dejará de comercializarse (aunque se mantendrá para los ya clientes), dejando sin opciones dentro de la compañía a aquellos clientes que quieran contratar una tarifa fusionada de teléfono (fijo y móvil) e Internet pero que no estén interesados en contratar televisión.Para la OCU, “esta nueva forma de comercialización perjudica gravemente a los usuarios, que se ven obligados, una vez más, a contratar un servicio que no necesitan”.Además, considera que con estas prácticas, “Movistar obliga cada vez más a sus clientes a contratar servicios extra, ofreciendo paquetes comerciales que, en lugar de adaptarse a las necesidades del cliente, hacen que sean éstos los que tengan que complacer a la estrategia comercial de la compañía”. Por último, advierte además de que, “a pesar de presentarse como una oferta ventajosa, es probable que la compañía, una vez fidelizados sus clientes con este nuevo paquete, termine por subir los precios, como suele hacer cada vez que lanza un nuevo producto”.