EL ‘ENTRENAMIENTO CEREBRAL ONCE-VODAFONE’, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE

El proyecto conjunto de la Fundación Vodafone España y la ONCE ‘Entrenamiento cerebral ONCE-Vodafone’ protagoniza el cupón del próximo martes, 16 de mayo. Cinco millones y medio de cupones difundirán estos juegos accesibles a las personas con discapacidad visual grave a través de los diferentes dispositivos móviles.Guillermo Hermida, director de CIDAT ONCE, ha entregado una copia enmarcada de este cupón a María Satur Torre, directora de Innovación de la Fundación Vodafone España, en un acto en el que han estado acompañados por Mar Fernández, directora de Proyectos Sociales de la Fundación Vodafone España; Victoria Díaz, manager de Cuentas de Vodafone, y Eugenio Pérez Pecharromán, jefe de I+D de CIDAT ONCE.Gracias al ‘Entrenamiento cerebral ONCE-Vodafone’, que ha sido desarrollado por la firma Unobrain, las personas ciegas o con discapacidad visual tienen la posibilidad de divertirse con estos juegos y, al mismo tiempo, entrenar su mente en áreas como la memoria, el cálculo, las funciones ejecutivas etc., a través de sus 'smartphones' o 'tablets'. Todas las propuestas de Unobrain están desarrolladas por un equipo de neuropsicólogos y validados por diferentes estudios científicos. El ‘Entrenamiento cerebral ONCE-Vodafone’ está compuesto por una serie de nueve juegos, recopilados en la aplicación Unobrain, disponibles para ser descargados de forma gratuita en los 'markets online' de aplicaciones móviles, Apple Store para iOS y Google Play en Android.Los juegos están pensados para todos los gustos y posibilidades, desde propuestas de operaciones matemáticas, como 'Super Ahorro' o 'MayorMente'; combinación de letras, como 'Esta Palabra me suena'; o de habilidad y destreza como 'De pesca', 'Ositos', 'Semáforo' o 'Sónar'; entre otros. Para poder acceder a los juegos es necesario tener instalada la aplicación en los dispositivos móviles. Para ello, los usuarios con discapacidad visual grave lo primero que deben hacer es activar las soluciones de accesibilidad, como VoiceOver o TalkBack, dentro de los ajustes generales de su terminal. Tras ellos, acceder al 'market online' y descargar la aplicación gratuita Unobrain.Una vez dentro, el usuario ciego debe registrarse entrando en 'Crear cuenta nueva' y a partir de ahí puede comenzar a jugar. De forma automática, la aplicación le ofrece una sesión diaria de entrenamiento compuesta de los tres juegos que más se adecúen a las capacidades cognitivas en las que el usuario muestre menos destreza, en función de su historial registrado. Además, el usuario tiene la opción de acceder al menú general y complementar su sesión diaria de entrenamiento con los juegos que él mismo elija y tantas veces como quiera en cada momento. También se incluye la posibilidad de acceder a estadísticas de la evolución de cada usuario en las facetas cognitivas que trabajan los distintos juegos.El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.