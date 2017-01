Irache advierte sobre facturas telefónicas "abultadas" debido a los SMS Premium

Etiquetas

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha advertido sobre facturas telefónicas "abultadas" debido a los servicios Premium de mensajería. Un problemas "que afecta especialmente a adolescentes y jóvenes" aunque "también hay casos de personas de edad más avanzada", ha indicado.

Los llamados servicios Premium son servicios de tarificación adicional que se prestan a través de mensajes de texto y multimedia en las líneas móviles del teléfono. Los servicios que se ofrecen suelen tener que ver con música, juegos, entretenimiento, supuestos regalos, aplicaciones o información.

"El precio de estos servicios es muy superior al de una llamada o un mensaje de texto y en algún caso puede superar los tres euros el minuto", ha explicado en un comunicado la asociación que ha señalado que el incremento de la factura suele rondar los 30 euros, aunque en algunos casos "se han llegado a recibir cargos que en la suma de varios recibos ascienden a 600 euros".

Irache ha advertido de que la contratación de estos servicios se produce en ocasiones "de forma irregular". "El consumidor no sabe en qué consiste el servicio y, de hecho, muchos de los consumidores aseguran que no lo han contratado", ha explicado.

--------------------------------------

El consumidor puede contratar el servicio a través del teléfono móvil, mediante una fórmula concreta, pero otras muchas veces "la contratación se produce al navegar en internet y pinchar, no siempre voluntariamente, anuncios publicitarios que aparecen páginas web y facilitar el número de teléfono".

En algunas modalidades, el consumidor paga por el mensaje que envía y en otras comienza a recibir mensajes, "sin saber que por cada uno que recibe le están cobrando un importe".

La asociación ha destacado que, en principio, el consumidor tiene derecho en estos casos a no pagar la parte de la factura que corresponde a los servicios Premium cuando no ha dado su consentimiento para la contratación y reclamar su anulación al proveedor del servicio.

Sin embargo, como todo el importe va en una misma factura, si el consumidor lo devuelve, aunque posteriormente pague lo correspondiente a las llamadas ordinarias, "algunas operadoras entienden que hay un impago y cortan la línea", ha indicado.

Por otro lado, si un usuario no quiere saber nada de los servicios de tarificación adicional, debe comunicar a la operadora que quiere restringirlos. Esta desconexión "no puede suponer ningún coste para el usuario y el operador habrá de proceder a ejecutarla en el plazo de diez días desde la recepción de la comunicación del abonado", ha detallado Irache.

La asociación aconseja a los consumidores a solicitar la desconexión de estos servicios de tarificación adicional desde el momento de la contratación de la línea. En cualquier caso, recomienda revisar periódicamente las facturas telefónicas para detectar si hay algún cargo que no corresponde.

Irache ha recordado que no todos los servicios de pago que se ofrecen a través del teléfono móvil son de tarificación adicional y que éstos tienen que cumplir un código que marca los precios que pueden aplicar y la información que deben facilitar al consumidor antes de la contratación.

Una información, sin embargo, que no siempre "se facilita de forma suficientemente clara al consumidor", ha remarcado Irache que ha lamentado, además, que "si no se cumplen los requisitos marcados por la normativa, la labor del control y sanción no siempre es suficiente para evitar las malas prácticas".