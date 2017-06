LG y Huawei eliminan el registro de llamadas al 016 en sus terminales

Etiquetas

LG y Huawei han anunciado este jueves que las llamadas al 016 no quedarán almacenadas en el registro del teléfono de sus terminales. Estas dos compañías se une a otros fabricantes del mercado de dispositivos móviles que han habilitado funciones que suprimen huellas de contacto con el número del servicio de información y asesoramiento jurídico en violencia de género.

Hasta ahora, aunque la llamada no apareciera en la factura, sí quedaba registrada en el histórico de llamadas del 'smartphone', por lo que había que acordarse de borrarla de forma manual en el dispositivo. Eliminando el rastro de manera automática y por completo, se reduce el riesgo para las mujeres que busquen ayuda del servicio 016.

Esta característica está presente en todos los modelos de LG lanzados en España a partir del 1 de mayo y se irá incorporando progresivamente en las nuevas versiones de 'software' de mantenimiento de los terminales, así como en las actualizaciones de sistema operativo a Android 7 Nougat y versiones posteriores, informó LG a través de un comunicado.

Para comprobar si el terminal dispone de esta función, los usuarios deberán ponerse en contacto con el servicio de Atención al Cliente de LG.

En el caso de Huawei, la compañía ha anunciado que a partir de julio de 2017, todos los smartphones comercializados por la firma permitirán eliminar automáticamente la llamada, no apareciendo el registro de la misma en el dispositivo.

Asimismo, también contarán con esta funcionalidad aquellos dispositivos lanzados antes del mes de julio de 2017, tales como el P8 Lite 2017, P9, P9 Lite y P9 Plus, P10, P10 Lite y P10 Plus, Mate 9, Nova y Nova Plus.

Por otra parte, esta funcionalidad se incorporará en todas las versiones de software autorizadas para la comercialización en España, tanto la versión genérica como las personalizadas para Telefónica, Vodafone y Orange. Quedarán excluidos aquellos terminales adquiridos en canales de venta no autorizados por Huawei España.