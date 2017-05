Llega a España The Story Lab, la división de contenidos de ficción y entretenimiento de Dentsu Aegis Network

Etiquetas

La división de contenidos de ficción y entretenimiento del grupo internacional de comunicación Dentsu Aegis Network, The Story Lab, se ha presentado este martes 9 de mayo en Madrid con el objetivo de "liderar el desarrollo de contenidos de entretenimiento y ficción para audiencias, medios y anunciantes".

El acto ha contado con la presencia del presidente global de The StoryLab, Michael Iskas; el director general de The StoryLab para Iberia y África Subsahariana, Nuno Santos; el director ejecutivo global de The StoryLab, Norio Ayashi; y el director de The StoryLab en España, Francisco Vaquero.

Según han indicado desde la compañía, The Story Lab comienza su andadura en 2015, con Michael Iskas como presidente. Desde entonces, ha distribuido programas de televisión como 'Ninja Warrior' y 'Game of Clones', así como ha logrado estar presente en 16 mercados diferentes, entre ellos, Los Ángeles, Shanghai, París, Moscú, Hamburgo, Sidney y Mumbai.

"El lanzamiento de The Story Lab en España nos permite identificar e invertir en formatos de televisión creados en España y distribuirlos a nivel mundial, y al mismo tiempo ofrecer contenidos televisivos internacionales, como 'Ninja Warrior' y 'Game of Clones', a los anunciantes y a los grupos de comunicación de nuestro país", ha declarado el presidente global, Michael Iskas.

A su juicio, la convergencia de los medios "ha aumentado el apetito del público por disfrutar de nuevos contenidos de entretenimiento premium, independientemente de su origen o de la forma de consumirlo". "Nuestra misión es ayudar a los productores a crear y usar nuestra experiencia en medios, marketing y distribución global de una manera distinta e innovadora", ha apostillado.

Por su parte, el director general para Iberia y África Subsahariana de The Story Lab, Nuno Santos, considera que "esta es una gran oportunidad para el mercado". "La industria de la comunicación es la que más se ha transformado en los últimos 30 años y sigue cambiando. Con The Story Lab tenemos grandes formatos, hoy de entretenimiento mañana de ficción. Todo a través del desarrollo de estrategias con las marcas más fuertes que quieren, a su vez, estar conectadas con los consumidores. Y España, uno de los mercados más fuertes y vibrantes de Europa, supone un gran desafío para nosotros", ha concluido.