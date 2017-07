MOVISTAR LIDERA LA BANDA ANCHA EN ESPAÑA CON UNA PUNTUACIÓN GLOBAL DE 7,49 PUNTOS

Etiquetas

La puntuación global de la banda ancha en España arroja una media de 6,19 puntos sobre 10, aunque las diferencias entre operadores alcanzan hasta el 34%, como ocurre entre Movistar (7,49 puntos) y Orange, que con 4,94 es el único operador que no consigue llegar a los 5 puntos.Así se desprende del ‘III Estudio de banda ancha fija y móvil’ bajo el título ‘La calidad sustenta la diferencia', presentado por la Asociación de Internautas (AI).La asociación aclaró que la puntuación global de la banda ancha en España está compuesta por las condiciones (precios y prestaciones de las ofertas de los operadores en BAF, productos básicos y combinados; y BAM, prepago y contrato) y aspectos cualitativos como las velocidades, las averías y reparaciones, las reclamaciones, etc. en cada producto. No es, por tanto, una medida de medias.En calidad de BAF, Movistar (8,48 puntos) es el único operador que supera esa cota, donde la media está en 7,26 puntos. Del resto de operadores sólo ONO, R y Euskaltel superan la media. Por debajo de los siete puntos están Telecable y Orange, donde éste último no llega ni al 6 y ocupa la última posición.En cuanto a calidad de la BAM (tanto los productos de móvil como los que también incluyen estos paquetes), Yoigo repite en primera posición, con 6,79 puntos, seguido de Movistar con 6,21, mientras que los peores son Orange y Vodafone.En cuanto al caudal de descarga de la BAF, en las velocidades iguales o superiores a los 100 Mbps, ya sean prestadas sobre cable o fibra, Movistar se aproxima al 100%, y ONO supera el 95%. Ni R ni Telecable llegan al 90%, mientras que Euskaltel resulta escaso, al no llegar ni al 80%.En referencia al caudal de subida sobre cable o fibra, correspondiente a las ofertas más altas de los operadores de las que AI tiene medidas las cosas reflejan, en general buenos porcentajes, desde el 101% de Movistar a más del 97% de ONO, Orange y Euskaltel. Los niveles se debilitan con R, con poco más del 90%, pero “especialmente preocupante” es el de Telecable, con un 63%.En los caudales de descarga medios de BAM, sólo Movistar supera el 60% en los 21 Mbps, y Yoigo se aproxima. Por su parte, Vodafone está por debajo del 50% en su oferta de 42 Mbps y Orange en el 55%. Euskaltel, R y Telecable arrastran el comportamiento del operador que les da soporte de red, Orange.También en los caudales de subida de la BAM Movistar supera el 60%, aunque la gran mayoría de operadores supera o se aproxima al 55%. Sólo Vodafone se queda por debajo del 50%. AVERÍASEn cuanto a averías, ONO, Movistar y Telecable sitúan su porcentaje de avisos por debajo del 3%, mientras que Vodafone, Euskaltel, Jazztel y Orange superan ese umbral. Por encima del 4% solo está R.El tiempo comprometido en la resolución es de 48 horas, excepto Orange con 72 y Euskaltel con 47. Los que más reparan en ese plazo son Movistar y ONO, que superan el 96%. Los que menos, Vodafone y Telecable; el primero supera el 85%, el segundo se queda en el 81%. Orange tarda en reparar 111 horas, casi cinco días, mientras que por encima de los cuatro días se encuentran Vodafone, R, Jazztel y Telecable. Por su parte, supera los dos días Euskaltel, mientras que ONO y Movistar se encuentran por debajo de ellos.