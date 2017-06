MOVISTAR LANZA SU NUEVO PORTAL DIGITAL DE CONTENIDOS ESPORTS

Etiquetas

Telefónica ha lanzado, a través de su marca comercial en España, la nueva web 'www.movistaresports.com', especializada en contenidos de eSports, que viene a completar su apuesta por los juegos electrónicos tras el acuerdo firmado con ESL, el patrocinio del equipo Movistar Riders y la creación del canal de televisión Movistar eSports dentro de la oferta de contenidos de Movistar+.MovistareSports.com se incorpora a la oferta de contenidos de eSports de Movistar cumpliendo con la misma premisa que la compañía se marcó como fundamental en enero de 2017 cuando comenzó su andadura en este mundo: ayudar a popularizar los eSports y convertirlos en un deporte de masas. Por ello, una de las principales tareas del equipo editorial de la web es la generación de contenidos que ayuden a los no iniciados a entender y apreciar los valores de los deportes electrónicos y a disfrutar del espectáculo que ya cautiva a millones de seguidores en todo el mundo. Asimismo, los que ya son aficionados a los eSports también encontrarán en la nueva plataforma toda la información necesaria para estar al día de cuanto sucede en las competiciones y los equipos. Y si además son jugadores, también dispondrán de herramientas, tutoriales y consejos para mejorar sus cualidades de la mano de profesionales. La retransmisión en directo, mediante 'streaming', de los más importantes torneos y eventos digitales del mundo de eSports será otro de los grandes atractivos de la web.Además de cubrir toda la actualidad del sector, el site, que será el escaparate de toda la actividad de la compañía en los eSports, contará con la colaboración de jugadores, casters y expertos como Sergio Perela, AraneaeLoL, Musamban1 o AKA_Wonder, entre otros, que firmarán semanalmente artículos de opinión y análisis. INFORMACIÓN Y OPINIÓNLa web cuenta de partida con una oferta informativa sobre los aspectos más relevantes de los eSports y otras temáticas de interés para los aficionados.Así, en el apartado de juegos se tratará toda la actualidad competitiva y la dirigida a jugadores de los juegos más populares, como League of Legends, Counter Strike: Global Offensive, Overwatch o Hearthstone. También habrá un espacio para los videojuegos para móviles más como Clash Royale. En televisión, al ser el vídeo uno de los grandes atractivos de movistareSports.com, la programación del canal Movistar eSports y los contenidos audiovisuales de producción propia como el magacín The Gaming House tendrán su propia sección. En cuanto a los Bonus, adicionalmente, la web dedicará especial atención a otras modalidades de entretenimiento interesantes para los usuarios, como los videojuegos, el cine, las series, los ‘ánime’ o los ‘cosplay’.