OpenExpo reúne en Madrid a cientos de profesionales y expertos en el ámbito del 'open source'

Cientos de empresas, desarrolladores y expertos en el ámbito del 'open source' y la tecnología libre se han dado cita este jueves en la cuarta edición de la feria OpenExpo, celebrada en La N@ve (Madrid). El evento ha servido para conocer algunos de los principales productos, avances y tendencias en este sector pujante a través de ponencias, expositores y mesas redondas.

La parte expositiva ha estado integrada por más de 70 'stands' protagonizados por la robótica, las soluciones 'cloud', la impresión 3D, la geolocalización, la realidad virtual, el Internet de las Cosas o el 'Big Data', entre otros avances tecnológicos basados en el 'open source'.

Los asistentes a OpenExpo 2017 han mantenido encuentros con los desarrolladores y responsables de las compañías, pero también han experimentado en primera persona lo que se siente al pilotar un coche de Fórmula E, vivir una experiencia de realidad virtual, interactuar con un robot o subirse a bordo de los automóviles Tesla.

Dentro de las compañías y organizaciones presentes en el expositor han estado Microsoft, Irontec, Carto, Makeblock, Red Hat, Magnolia, Flock, Zimbra, KPsport, A3Sec, ASPL, Telefónica, 87 Seconds, Talaia Open PPM, Ackstorm, BQ, GTI, Geo Developers, Esri, Tesla, Arsys o el instituto de robótica francés Imérir.

LA SEGURIDAD DE IPHONE Y LA CONEXIÓN BLUETOOTH

OpenExpo 2017 arrancó con la ponencia de una de las personalidades más consolidadas dentro del panorama digital en España: el 'hacker', experto en ciberseguridad y jefe del área de Datos de Telefónica, Chema Alonso. Su charla versó sobre las vulnerabilidades de la conexión Bluetooth de los dispositivos iPhone y se centró en un experimento práctico que le permitió 'robar' la agenda de contactos de uno de los dos voluntarios que subieron al escenario para reproducir una canción desde sus iPhone a través un altavoz Bluetooth.

Alonso recalcó que el objeto de esta ponencia no era evidenciar las carencias del que se considera el 'smartphone' más seguro del mercado, ya que aseguró que si hubiese elegido hablar sobre vulnerabilidades de Android, "habría sido bastante parecida, ya que no existe ningún dispositivo que sea cien por cien seguro".

No obstante, el experto en ciberseguridad detalló que los principales defectos de iPhone con Bluetooth, como son la ausencia de iconos que ayuden a identificar el tipo de dispositivo al que se va a conectar el teléfono o la carencia del sistema de "toque temporal de pareado", un código de cuatro dígitos que el usuario establece "para asegurarse de que no se ha equivocado de dispositivo".

El 'hacker' narró las facilidades que se encontró a la hora de introducir 'hardware' de transmisión en el interior de un altavoz Bluetooth, de modo que lo convirtió en un dispositivo capaz de extraer la lista de contactos de un iPhone, puesto que este habilita automáticamente la opción de acceder a la agenda por parte de un dispositivo con esta tecnología de conexión.

MÁS DE 200 PONENCIAS Y COLOQUIOS

Pero Chema Alonso y la ciberseguridad no han sido los únicos protagonistas de la cuarta edición de OpenExpo. El fundador del proyecto de 'software' libre EyeOS, Pau Garcia-Millà, analizó el concepto de la 'fast innovation' en las empresas, mientras el observatorio Women at Technology analizó el papel de las mujeres en el mundo profesional de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En total, se han desarrollado más de 200 sesiones ponenciales, prácticas y de debate en las once salas habilitadas para la ocasión.

A la cita también ha acudido el director general de la entidad pública digital Red.es, José Manuel Leceta, que elogió que OpenExpo "se ha adelantado" en la defensa del 'software' libre, ya que la UE ha comenzado a trabajar en este ámbito "hace dos años" mientras la feria ya lleva cuatro celebrándose. Además, reivindicó la apuesta "por el emprendimiento" por parte de la Administración y explicó que el dato "por fin ha pasado a los circuitos más canónicos de la economía".