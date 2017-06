Orange lanza el bono de roaming 'Everywhere' para hablar y navegar en 33 países fuera de la UE

Etiquetas

Orange lanzará el próximo 15 de junio el nuevo bono de roaming 'Everywhere' para que los clientes de la operadora hablen y/o naveguen en 33 países y territorios fuera de la Unión Europea (UE), incluidos los destinos más frecuentes de los turistas españoles, por un precio desde cinco euros, según informa la operadora en un comunicado.

La compañía remarca que con este nuevo bono, que es compatible con todas las tarifas móviles de Orange tanto de contrato como de prepago, amplia su catálogo de opciones en el consumo de móvil en itinerancia para clientes residenciales fuera de la Unión Europea.

Con Everywhere, el cliente pagará solo los días que utiliza su móvil en el extranjero, ya que la activación del bono es gratuita y no tiene cuotas fijas mensuales ni compromiso de permanencia. "De esta forma, podrá controlar sus gastos en roaming y no tendrá sorpresas en su factura, mientras disfruta realizando llamadas desde su móvil y navegando con cobertura 4G", en aquellos lugares que disponen de ella, remara Orange.

En concreto, quienes contraten este bono podrán disfrutar en Estados Unidos, Suiza, Canadá, Chile, China, Japón, Marruecos, México y República Dominicana, países que ya cuentan con cobertura móvil 4G, de 100 MB para navegar 24 horas por una cuota diaria de cinco euros y de 30 minutos para llamar durante 24 horas por una cuota diaria de cinco euros.

La compañía explica que este servicio no tiene coste de activación ni cuotas mensuales, que solo se paga la cuota el día que se habla o navega en alguno de los países incluidos y que se renueva automáticamente cuando acaban los 100MB o los 30 minutos.

El bono también se puede comprar en otros 24 países y territorios: Andorra, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Isla de Guernesey, Honduras, Isla de Man, Islas Feroe, Isla de Jersey, Mónaco, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, San Marino, Sudáfrica, Turquía (incluida República Turca del Norte de Chipre), Uruguay y Venezuela.

En estos país, los usuarios tendrán un 50% de descuento en llamadas realizadas y recibidas por una cuota diaria de un euro. Orange incide en que la cuota solo se cobra el día en que se habla y en que el descuento aplicable sobre el precio por minuto de la Tarifa Básica de Roaming en el país correspondiente.

FIN DEL ROAMING EN LA UE

Por otro lado, la operadora también apunta desde el 15 de junio, Orange incluirá el roaming sin coste adicional en todas las tarifas móviles de sus diferentes marcas en España, tanto para clientes de contrato como de prepago.

La compañía ya se adelantó el pasado año a la entrada de la nueva legislación europea al incluir el consumo de voz y datos en la UE dentro de las tarifas Love Familia de Orange y ha continuado este año aplicando la misma medida en el resto del catálogo Love, así como en las nuevas tarifas móviles Go.

"De esta forma, Orange continúa avanzando en el lanzamiento de soluciones innovadoras para aquellos clientes que buscan productos convenientes para estar siempre en contacto con su familia y amigos, también cuando se desplazan al extranjero", incide.