AUC PIDE A LAS TELEVISIONES QUE ESCUCHEN EL “CONSENSO CIUDADANO” EN FAVOR DE ADELANTAR EL ‘PRIME TIME’

La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha pedido a las televisiones que atiendan el “notable consenso” ciudadano en favor de que adelanten el comienzo de su programación de mayor audiencia nocturna.AUC vuelve a pedir a las cadenas este anticipo del ‘prime time’ de sus principales canales tras conocerse el último barómetro de la empresa Myword, que refleja que un 82,6% de los encuestados se declara partidario de ese adelanto para que los programas no acaben de madrugada.Según AUC, se ha producido en España un progresivo desplazamiento de los horarios televisivos, que lleva a iniciar los espacios estrella del ‘prime time’ “a horas muy tardías, en ocasiones a las diez y media e incluso a las once de la noche”. “Se trata de un fenómeno muy negativo, que ni siquiera se justifica en términos de audiencia, y que en todo caso afecta gravemente al sueño y la salud de los españoles; a su rendimiento diurno; a la conciliación de la vida laboral y la personal, y a una gestión más eficaz del tiempo”, señala la asociación de telespectadores en un comunicado.La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) tiene abierta en su página web una campaña de recogida de firmas por la racionalización de los horarios televisivos y el adelantamiento del 'prime time'.Según la asociación, aunque no puede responsabilizarse a las cadenas de televisión de las pocas horas de sueño y del hábito de trasnochar tan generalizado entre los españoles, no cabe duda de su influencia en la organización de los horarios en el día a día, especialmente en el periodo vespertino y nocturno.Por ello, les demanda un “compromiso real” con este adelantamiento de las ofertas principales del día, sobre todo en las cadenas de mayor audiencia, “y muy especialmente también en el caso de las televisiones públicas, que deberían ser una referencia en este asunto de acuerdo con su especial responsabilidad al servicio de la ciudadanía”.