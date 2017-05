EL 11% DE LOS USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL EN ESPAÑA CAMBIARON DE OPERADOR EN 2016

Etiquetas

El 11% de los usuarios de telefonía móvil en España cambiaron de operador durante 2016, cifra similar a la del año anterior, según la última oleada del ‘Panel de Hogares’ que elabora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).El mismo porcentaje de usuarios (11%) consideró cambiar de operador aunque finalmente no lo hizo, y el 5% inició una portabilidad que al final no efectuó, según indicó la CNMC, que explicó que el principal motivo del cambio vuelve a ser el ahorro, según el 56% de los usuarios que realizaron una portabilidad.El siguiente motivo que apuntan es el beneficio de una oferta empaquetada de servicios fijos y móviles (que pasa del 24% en 2015 al 28% en 2016). Además, un 20% de los usuarios se cambiaron por estar insatisfechos con la calidad del servicio del proveedor antiguo, mientras que un 17% lo hicieron debido a la “mala atención” al cliente proporcionada por el operador que tenían.La gran mayoría de los usuarios que cambiaron de operador en 2016 (un 95%) conservaron su número de teléfono móvil, es decir, se fueron con su número móvil a otro operador.Entre los usuarios que realizaron una portabilidad, un 82% no tuvieron que realizar ningún pago por la gestión de la portabilidad.De todos modos, señala Competencia, el 18% de los usuarios que efectuaron un cambio en 2016 declara que tuvo problemas para llevar a cabo la portabilidad, incluyendo un 7% tuvo que pagar gastos de permanencia a su operador anterior.En este sentido, el organismo indicó que cada vez menos usuarios declaran tener cláusula de permanencia. Así, mientras en 2016 un 27% de los usuarios de teléfono móvil tenían una cláusula de permanencia vigente en su dispositivo, en 2015 este porcentaje era superior: 34%.El motivo principal para tener una cláusula de permanencia es optar a un teléfono móvil con descuento, según el 51% de los usuarios, mientras que la adquisición de una tarifa con descuento o unas mejores condiciones del contrato han motivado esta cláusula en el 33% de los casos, apuntó la CNMC.El ‘Panel de Hogares’ es una encuesta a hogares e individuos de periodicidad semestral. El estudio es de naturaleza multisectorial y recoge datos relativos a los mercados de las telecomunicaciones, audiovisuales, energía, postal y transporte, entre otros. La encuesta de esta cuarta oleada se llevó a cabo en el cuarto trimestre de 2016 e incluyó a 4.814 hogares y 9.163 individuos.