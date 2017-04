(VÍDEO) DANCAUSA PIDE A LOS TAXISTAS ASUMIR QUE AHORA "EL CLIENTE ES EL QUE MANDA"

Etiquetas

(AVISO: estas declaraciones contienen imágenes de televisión que pueden contratarse en los teléfonos 915450110 o 667154701). La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, desaconseja a los taxistas llevar a la práctica su idea de colapsar la capital para protestar contra Uber o Cabify, al tiempo que recomienda a todas las partes "diálogo" y "adecuarse a una nueva realidad donde el cliente es el que manda".En una entrevista en Servimedia, Dancausa dijo que espera que los taxistas se abstengan de convocar manifestaciones y de colapsar Madrid, porque no cree que "ésa sea la solución" en "un momento de cambios importantes", en el que "conviven dos sistemas: uno regulado, el del taxi, y otro "que no lo está", el de Uber y Cabify.Para la delegada del Gobierno, el conflicto "hay que resolverlo a través del dialogo", y, aunque reconoció que "los taxistas hacen un trabajo excelente" y "dan muchísima seguridad", por ejemplo a ella con sus hijos cuando vuelven por la noche, "todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo para adecuarse a una realidad donde el cliente es el que manda". Dancausa cree que ambos sistemas, el regulado y el desregulado, "son compatibles uno con otro", y "lo que tienen que hacer es dialogar y ve cómo en este mundo tan cambiante y con fórmulas nuevas de trabajar se articula una forma de que todos salgan ganando y no perdiendo", puesto que "con el enfrentamiento no se llega a ninguna parte".