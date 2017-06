VIOLENCIA GÉNERO. EL 016 YA NO DEJA RASTRO EN CUATRO MARCAS DE MÓVILES

Etiquetas

- El Gobierno insta al resto de compañías a sumarse a la iniciativa. El teléfono contra la violencia de género (016) ya no deja rastro en la mayoría de móviles de cuatro fabricantes: BQ, Huawei, LG y Samsung. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, animó hoy al resto de compañías a que adapten sus dispositivos para proteger a las mujeres que recurran a este servicio.Estas llamadas no quedarán almacenadas en el registro de llamadas de los ‘smartphones’ de las citadas compañías, según informó este miércoles la ministra en una rueda de prensa. El procedimiento aplicado para lograr este avance han sido las actualizaciones y los más nuevos vienen con esta incorporación de serie.El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, acordó en marzo con los fabricantes de telefonía móvil implantar aplicaciones para que el 016 no dejara huella, aunque finalmente se ha optado por otro mecanismo diferente al de las ‘apps’.Estas funcionalidades se han implementado de manera automática por defecto en algunos modelos y mediante actualizaciones de software. Las marcas que se comprometieron a buscar soluciones a este asunto fueron Huawei, BQ, Samsung, LG y Nokia.