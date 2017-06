VODAFONE PRESENTA CUATRO DISPOSITIVOS DE GAMA MEDIA DE SU FAMILIA 'SMART'

Etiquetas

Vodafone España presentó este miércoles cuatro dispositivos de gama media, tres teléfonos y una tableta, dentro de su familia 'Smart', a los que incorpora el 4G+ y nueva tecnología, como pantalla de 5,5 pulgadas, NFC o sensor de huella.Así lo indicó el director de la Unidad de Negocio de Terminales de Vodafone, Nuno Taveira, quien resaltó que los dispositivos con los que se renueva la familia de ‘Smart’ serán los ‘smartphones’ ‘Smart V8’, ‘Smart E8’ y ‘Smart N8’ y la tableta Vodafone Smart Tab N8, los cuales cuentan con la última versión del sistema operativo Android 7.1 (Nougat).Taveira señaló que la familia de dispositivos Vodafone 'Smart 8' “permite disfrutar de la última tecnología a un precio asequible”. En este sentido, reseñó que “están diseñados por Vodafone”, aunque reconoció que “los modelos E8 y V8 los ha fabricado ZTE y el N8 lo ha hecho TCT".Además, “hemos incorporado los estándares de calidad más elevados de la industria y hemos incrementado su velocidad y fiabilidad, que están perfectamente adaptados para aprovechar todas las capacidades de las redes móviles de la operadora”, subrayó.Taveira comentó que durante los últimos 10 años la compañía ha comercializado más de 100 millones de dispositivos en total, incluyendo ‘smartphones’, tabletas, productos de datos móviles o ‘routers’ de banda ancha, por lo que “de media, se vende un dispositivo Vodafone cada tres segundos”.Añadió que de todos los dispositivos que comercializó la compañía en el mundo, el 14% son las ventas de la familia ‘Smart’, de los que 650.000 se vendieron en España en los dos últimos años. NUEVOS DISPOSITIVOS SMARTEl Vodafone 'Smart V8' estará disponible a partir del próximo 21 de junio desde un precio inicial de 5 euros de entrada y un pago de 8 euros al mes con la tarifa One M, mientras que el precio del dispositivo libre o en prepago será de 224 euros.Por su parte, el Vodafone 'Smart N8' tiene un compromiso de 18 meses por un precio inicial de 5 euros, con un pago de 4,5 euros al mes durante 24 meses en la tarifa One M. El precio libre o en prepago de este terminal será de 132 euros y está disponible ya en las tiendas Vodafone.El Vodafone 'Smart E8' es el terminal más económico de la gama 'Smart'. Este modelo estará disponible en julio por 0 euros de coste inicial y 3 euros al mes durante 24 meses, con portabilidad y compromiso de 18 meses.Por último, la Vodafone Smart Tab N8 es una tableta de 10 pulgadas, que incluye altavoz frontal dual estéreo y cámara de 5 megapíxeles. Taveira no anunció el precio del dispositivo, que saldrá a la venta a partir de julio.