¿No tienes dinero para un móvil? Por menos de lo que crees, puedes tener uno a la moda

Etiquetas

¡Movidón! El móvil estropeado, fin de mes, acabo de cambiar la lavadora, se me han casado tres primos y no tengo ni un duro. Y por si fuera poco, la herramienta de trabajo que mas utilizo y lo que me permite mantenerme en contacto con mi familia, amigos y con el jefe, ahora no funciona. ¿Qué hago?

Navego por Internet en busca de las mejores ofertas y los precios no bajan de las tres cifras. Menudo marrón. Pero de repente, hart@ de ver terminales de la edad de los metales y nada bonitos... ¡Aparece!

Como agua de mayo, como la primavera al desierto, un modelo azul, que es el color de la moda de esta temporada según el Instituto Pantone, que además es muy manejable y tiene una autonomía de más de 20 horas. ¡Una verdadera joya! El precio, el precio es lo que más te gusta... suenan los tambores.... ¡69 euros!

Con una memoria interna de 8GB, una cámara principal de 5MP y una frontal de 2MP, y un tamaño de pantalla de 4",el Sunny Max de la marca Wiko, es el móvil que necesitas en estos momentos. Apto para cualquier bolsillo y sin renunciar ni al diseño, ni a la tecnología y sino te gusta en azul, puedes elegir entre varios colores...¡Hazte con el cuanto antes!