Los medios periodísticos siguen siendo los más confiables por los internautas españoles frente a las redes sociales

Etiquetas

El Digital News Report 2017, elaborado por investigadores de la UN, analiza las tendencias de consumo de información digital en España

A pesar de la irrupción de las redes sociales como canales de comunicación, los medios informativos siguen gozando de la confianza de la audiencia como proveedores de noticias de calidad. Esta es la principal conclusión del informe Digital News Report España 2017, coordinado por el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford y elaborado por Alfonso Vara-Miguel, Samuel Negredo y Avelino Amoedo, investigadores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.

El informe, que se presenta esta tarde en Madrid, forma parte de la mayor investigación mundial sobre tendencias de consumo de información, basado en 70.000 encuestas realizadas en 36 países, de las que 2.006 fueron realizadas en España, y puede ser consultado en la web: http://www.digitalnewsreport.es/, según ha informado la Universidad de Navarra.

Los datos del estudio muestran una notable recuperación de la confianza de los internautas españoles en las noticias en general. Si en 2015 España ocupaba uno de los puestos más bajos en nivel de confianza en los medios, posiblemente condicionados por la inestable situación política y electoral, en la actualidad el 51% de los usuarios confía en las noticias -cuatro puntos más que en 2016 y diecisiete respecto a 2015-. El porcentaje de escépticos ha pasado del 33% al 24% en 2017.

El informe también concluye que la mayoría de los usuarios (46%) cree que los medios informativos cumplen mejor que las redes sociales (36%) la función de ayudar a diferenciar aquellos hechos ciertos de bulos. Esta tendencia se da prácticamente en todos los países, si bien España es uno donde la diferencia entre la confianza otorgada a los medios informativos y a las redes sociales es más pequeña.

Pese a ello, crece el número de internautas que considera que, en la mayoría de las ocasiones, los medios no están libres de la influencia indebida ejercida por el Gobierno y los políticos (del 53% en 2016 al 57% en 2017) o por los grupos económicos y empresariales (del 51% al 55%), expone el informe.

Una de las novedades del cuestionario se centraba en analizar a aquellos ciudadanos que evitan de manera activa estar informados. En España un 10% de los internautas elude frecuentemente de manera intencionada las noticias y un 16% lo hace algunas veces. Las principales razones mencionadas son la influencia negativa en el estado de ánimo (37%), la impotencia para cambiar las cosas (32%) y, en tercer lugar, la desconfianza en la veracidad de las noticias (29%). En el conjunto de los 36 países analizados, casi un tercio (29%) de los encuestados afirmó que a menudo y/o algunas veces evita las noticias.

EMPEORA EL NEGOCIO

A pesar del incremento de la confianza en los medios españoles, añade, no corren buenos tiempos para el negocio de los editores de diarios. Los datos de 2017 reflejan un empeoramiento de la situación. Sólo un 43% de los internautas españoles compró un diario impreso la semana previa a la realización de la encuesta, catorce puntos menos que en 2014.

Esta caída no se ve compensada por un aumento en el porcentaje de usuarios que paguen por noticias digitales -estancado en el 9%-, y los que tienen intención de pagar en el futuro caen del 18% el año pasado al 11% en 2017. En términos globales, más de la mitad de los internautas españoles (53%) no pagó nada por informarse, ni por diarios impresos ni por noticias digitales, doce puntos más que en 2014.

Las tres principales razones por las cuales los internautas españoles pagaron por noticias digitales fueron la posibilidad de estar informados a través de sus dispositivos móviles (28%), por acceder a una variedad de fuentes (26%), y porque se les ofreció un buen precio (26%). Por el contrario, expone el estudio, las dos principales razones que explican la gran resistencia de los internautas españoles al pago por noticias digitales son la gratuidad (55%) y la percepción de que la información digital no es algo por lo que merezca la pena pagar (31%).

Una buena noticia para los editores de diarios digitales es el estancamiento en el uso de los bloqueadores de publicidad digital: un 28% de los internautas utiliza este tipo de programas -el mismo porcentaje que el año pasado-. Además, el 48% de los que tienen instalado este programa en España lo ha desactivado temporalmente para poder acceder a noticias.

UNA DIETA INFORMATIVA CADA VEZ MÁS DIVERSA, DIGITAL Y MÓVIL

Los datos de la encuesta reflejan la abundante y diversa dieta informativa de los usuarios: el 60% de los encuestados consulta siete o más marcas informativas en una semana. De todas ellas, los canales de televisión siguen siendo los más utilizados: un 77% consultó las noticias en este medio la semana previa a la realización de la encuesta, nueve puntos menos que en 2014. Le siguen las redes sociales, que se consolidan como segundo canal de información (58%, doce puntos más que en 2014), las webs y apps de periódicos (53%) y las ediciones impresas de los diarios (48%), que resisten el empuje de los canales digitales, con un 48% de penetración entre los internautas.

El análisis del consumo de noticias digitales en los últimos cuatro años muestra también la estrecha relación existente entre el auge de los canales digitales y la popularización de los móviles (teléfonos smartphones y tabletas) como principales dispositivos utilizados por los internautas para informarse. Los datos de 2017 consolidan de manera definitiva esta tendencia y por primera vez los dispositivos móviles superan al ordenador como dispositivos principales de acceso a las noticias digitales (47% vs 46%), expone.

LAS MARCAS PERIODÍSTICAS TRADICIONALES SIGUEN IMPORTANDO

En medio de la revolución que suponen las redes sociales como canales de comunicación y de la madurez alcanzada por algunos diarios nativos digitales, añade, las marcas periodísticas tradicionales o legacy media siguen siendo percibidas como valiosas por la mayoría de los encuestados. Así lo demuestra en primer lugar que el 65% de los internautas españoles accede directamente a sitios web, aplicaciones de noticias o introduce directamente el nombre del medio en el buscador, frente al 41% que usa las redes sociales como puerta de entrada a las noticias o el 26% que utiliza los buscadores para encontrar noticias.

No obstante, se indica que no conviene no subestimar la inercia de la tendencia del uso de redes (ha crecido seis puntos entre 2015 (35%) y 2017 (41%)) y las alertas en móvil (SMS o notificaciones de apps), cuyo uso como vía de acceso a las noticias digitales ha pasado del 8% en 2015 al 12% en 2017.

Otro indicador de que las marcas periodísticas tradicionales siguen importando es que la mayoría las sigue eligiendo para estar informados. El 60% de los usuarios utilizan siete o más fuentes de información a la semana, y el peso que tienen las marcas tradicionales es abrumador, tanto en el entorno offline como en el online.

Las marcas periodísticas tradicionales son las mejor percibidas por los internautas para obtener noticias rigurosas, ayudar a comprender los asuntos complejos, acceder a opiniones y puntos de vista sólidos sobre las cuestiones de actualidad, e incluso divertirse o entretenerse.