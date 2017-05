Las solicitudes para conseguir pases para ver los encierrillos de San Fermín se podrán realizar del 1 al 9 de junio

Etiquetas

El jueves 1 de junio comienza el plazo para que cualquier persona pueda solicitar pases para asistir a los encierrillos de Fermín. Se podrán pedir a través del teléfono 010 (948420100 desde fuera de Pamplona, desde teléfono móvil o llamadas realizadas dentro de tarifa plana con un operador telefónico) o a través de internet, en la web municipal www.pamplona.es, hasta el viernes 9.

En total, se sortearán 2.800 pases, 350 para cada uno de los días (del 6 al 13 de julio), aunque únicamente habrá 175 personas agraciadas, ya que a cada una la corresponderán dos pases, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

El sorteo tendrá lugar el miércoles 14 de junio. Tener DNI se mantiene como único requisito para poder optar a esos pases y no será necesario estar empadronado en Pamplona ni siquiera un límite de edad. Solo se aceptará una inscripción por persona. En el caso de llamadas a través del 010, en cada una se podrán realizar un máximo de dos inscripciones para dos personas diferentes.

Una vez realizado el sorteo, desde el mismo día 14 hasta el 16, el Ayuntamiento se pondrá en contacto con las personas agraciadas a través de SMS, correo electrónico o llamada telefónica para indicarles la fecha y los horarios de recogida de esos pases. Para retirar esos pases será obligatorio presentar el DNI de la persona agraciada. En caso de que no pueda acudir la persona agraciada, quien vaya a retirarlos deberá llevar el original o una fotocopia del DNI de esa persona inscrita a la que le ha tocado el sorteo.

Se prevé que los pases se puedan recoger del 19 al 23 de junio en Civivox Condestable, en el horario de atención del centro, de 9 a 14 horas por la mañana y de 17 a 21 horas por la tarde. Si quedaran pases que no se hubieran retirado, se enviarían nuevos SMS a la lista de espera generada con aquellas personas que no han tenido suerte en el sorteo. Los días 27 y 28 de junio se entregarían esos pases que no se hayan recogido.