El C3A prepara actividades gratuitas desde este martes con experiencias en realidad virtual

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), ubicado en Córdoba y dependiente de la Consejería de Cultura, ha preparado, desde este martes, una serie de actividades gratuitas que tienen como hilo conductor la realidad virtual. Así, el centro, inaugurado el pasado día 19, permite a sus usuarios disfrutar de una serie de experiencias inmersivas dirigidas a todo tipo de públicos.

Según indicó en su momento la Consejería de Cultura en una nota, las actividades, desarrolladas por 'Best Way Group', son completamente gratuitas y tienen este martes y miércoles de 11,00 a 21,00 horas y el día 5 de 11,00 a 13,30 horas. Para participar no hace falta inscripción, tan solo acercarse a la zona donde se está desarrollando la actividad, en el interior del edificio.

Los usuarios del C3A pueden disfrutar de 'Oculus Rift', una experiencia inmersiva que les lleva a sentir en su propia piel hasta cinco escenarios culturales. Otra de las actividades emplea la 'PlayStation VR', el último dispositivo lanzado al mercado de la mano de Sony, para 'viajar' a Marte y vivir una experiencia inolvidable sin salir del C3A.

Además, en la tercera experiencia, se conectan todos los avances tecnológicos de Samsung, vídeos grabados en directo y experiencias grabadas con la novedosa cámara de 360 grados, que serán mostrados en unas gafas de realidad virtual y en una pantalla especial. El C3A también ha programado experiencias de canto y baile con el karaoke de 'Let's sing' y el programa 'Just Dance'.