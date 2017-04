GoPro presenta Fusion, su nueva cámara de acción esférica que graba contenido de realidad virtual en 5,2k

Etiquetas

La compañía GoPro ha presentado Fusion, su nueva cámara de acción esférica que se orienta especialmente a la creación de contenido profesional de realidad virtual, para lo que es capaz de grabar vídeos 360 grados en resolución 5,2K y 30 fotogramas por segundo.

El nuevo dispositivo de GoPro permite capturar vídeo en realidad virtual, pero también vídeo y fotografías en formatos tradicionales en alta definición. Su funcionamiento se basa en el sistema OverCapture, que realiza vídeos esféricos de 5,2K y 30 fotogramas por segundo que posteriormente se pueden redimensionar, según ha explicado la compañía a través de un comunicado.

Aunque no ha proporcionado más detalles sobre sus especificaciones técnicas, GoPro ha afirmado que su nueva cámara actúa "como seis cámaras GoPro fusionadas en una", según el fundador de la compañía, Nicholas Woodman. Para demostrar el potencial de la cámara, la compañía ha distribuido un vídeo en su canal de YouTube que incluye contenido de 360 grabado con Fusion. En él, aparecen el fotoperiodista JT Holmes y el especialista en salto base Jeb Corliss.

Fusion aún no se ha puesto a la venta y no lo hará hasta finales de 2017. No obstante, GoPro ha creado un programa piloto dirigido a profesionales en el que ya es posible inscribirse. Duramte el verano, la compañía elegirá un determinado número de personas para probar la cámara antes de su lanzamiento.