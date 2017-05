El IoTSWC tratará la informática cuántica y su aplicación industrial

Etiquetas

El IoT Solutions World Congress (IoTSWC) 2017 incluirá en sus conferencias el debate acerca de la informática cuántica y su evolución en el terreno del Internet de las cosas (IoT) de aplicación industrial, ha informado este lunes en un comunicado.

En un artículo de tendencias, el salón de Fira de Barcelona ha señalado que organizaciones como Kaspersky, IBM, Google, Microsoft e Intel, entre otras, llevan tiempo investigando nuevos procedimientos para incrementar la potencia computacional que sustenta los sistemas de IoT a través de la informática cuántica.

Ello también presenta retos de seguridad: el texto recoge que, pese a que todavía no constituyen una materialidad dada la escasa potencia con que cuentan los primeros modelos actuales, la amenaza de las computadoras cuánticas es real, y que alguna de éstas caiga en manos de organizaciones de hackers también lo es.

"En un futuro no muy lejano se construirá una computadora cuántica con la suficiente potencia que será capaz de dar al traste con los procedimientos de seguridad en que confiamos", expone el artículo.

No obstante, añade que cuando llegue el momento de la obtención del primer ordenador cuántico de elevada potencia computacional, los nuevos algoritmos poscuánticos deberán estar ya presentes y así permitir a las infraestructuras y tecnologías seguras que se han desarrollado en las últimas décadas seguir funcionando con seguridad "con apenas unos cambios menores".

La tercera edición del congreso IoTSWC también abarcará temas como la inteligencia artificial, blockchain, big data, la transformación digital, la computación en nube, la robótica, los sensores, la seguridad, los objetos inteligentes, estándares, nuevos modelos de negocio, almacenamiento de datos y predicción analítica.

Este evento internacional sobre Internet de las cosas reunirá a más de 220 empresas y 250 expositores para mostrar y discutir los últimos productos y aplicaciones de esta tecnología "que ya está aumentando la producción mediante procesos automatizados y que cambiará los modelos de negocio en muchas industrias".

Con el apoyo de las principales asociaciones internacionales del sector --el Industrial Internet Consortium, Industrie 4.0, y la Industrial Valuechain Initiative--, la edición de este año ocupará dos pabellones del recinto de Gran Via de Fira de Barcelona en lugar de uno como en 2016, y espera aumentar el número de expositores en casi un 30%.

Fira ha recordado que es el mayor evento de su tipo y el único que combina espacio de exposición, transferencia de conocimiento, bancos de pruebas y redes profesionales al más alto nivel.

INDUSTRY WEEK

Además, en octubre Fira de Barcelona se convertirá en una de las mayores plataformas internacionales para la industria con la celebración de la Barcelona Industry Week.

Incluirá el IoTSWC junto con las ferias Expoquimia, Eurosurfas, Equiplast e In(3D)ustry From Needs to Solutions, el Congreso Mundial de Ingeniería Química y el World Chemical Summit, así como el evento Smart Chemistry, Smart Future, todos ellos en el recinto Gran Via.