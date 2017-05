Moto C y Moto C Plus: los nuevos 'smartphones' básicos de Motorola llegarán al mercado con un precio de 99 y 129 euros

Etiquetas

Lenovo, a través de su subsidiaria Motorola Mobility, pondrá a la venta Moto C y Moto C Plus, dos dispositivos básicos que estarán disponibles en el mercado español a partir de junio por un precio de salida de 99 y 129 euros, respectivamente.

La duración de la batería, el rendimiento y la velocidad de navegación son las tres características generales que más importan a los usuarios, como ha destacado Motorola, motivo por el que desde la compañía se han esforzado en ofrecer mejoras en estos tres apartados.

En este sentido, el Moto C cuenta con una batería de 2.350 mAh y un procesador quad-core y 4G, a lo que se suman 16 GB de la memoria interna y una memoria RAM de 1GB. Estas características hacen que sea posible escuchar música, ver vídeos, jugar y acceder a las aplicaciones de forma fluida.

El Moto C se ha diseñado con una pantalla de cinco pulgadas y una cubierta trasera microtexturizada. La versión estándar de los nuevos móviles Motorola también cuenta con una cámara trasera de 5MP con flash LED y una cámara frontal de 2MP.

El Moto C Plus cuenta con una pantalla algo más grande comparada con la de su hermano menor, aunque la mejora principal radica en la autonomía. Gracias a su batería de 4.000 mAh, este dispositivo ofrece hasta "30 horas de duración en tan solo una carga", como apuntan desde Motorola.

La versión mejorada del Moto C mantiene su almacenamiento interno de 16 GB, pero mejora su memoria RAM respecto a la versión estándar, pasando de 1GB a 2GB. Por otra parte, la versión Plus del Moto C también cuenta con una cámara frontal de 2MP a la que se le añade una luz 'selfie'. La cámara trasera de 8MP también permite hacer fotos más nítidas que en la versión estándar.

El Moto C y el Moto C Plus cuentan además con Android 7.0, ranuras Dual-IM y la posibilidad de ampliar la capacidad de almacenamiento con una tarjeta microSD. Ambos dispositivos estarán disponibles con carcasas de color cereza metalizado, dorado y negro.

Los dos nuevos dispositivos estarán disponibles a partir de junio. Moto C, con 1GB de RAM y 16GB de memoria interna, tendrá un precio recomendado de 99 euros. Por su parte, Moto C Plus, con 2GB de RAM y 16GB de memoria interna, tendrá un precio de 129 euros.