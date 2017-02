La Vaguada estrena La Arena, un espacio dedicado a las nuevas tecnologías, videojuegos y eSports

Etiquetas

El centro comercial La Vaguada y OGSeries han puesto en marcha La Arena, un espacio dedicado a las nuevas tecnologías, videojuegos y eSports, ha informado la organización en un comunicado.

Jugadores, youtubers y streamers referentes del sector, así como profesionales relacionados con el mundo de los videojuegos se dieron cita este miércoles en La Vaguada para asistir a la presentación de La Arena, una iniciativa puesta en marcha por el centro comercial madrileño y OGSeries.

Abierto durante todos los días del año, La Arena nace como un espacio único y permanente dedicado a las nuevas tecnologías, videojuegos y eSports en el que todos los gamers podrán disfrutar de torneos, encuentros y talleres de formación de manera gratuita.

El subdirector de La Vaguada, Jesús Hernández, ha explicado que en varias ocasiones han organizado "actividades similares con OGSeries y han tenido siempre tanto éxito y tan buena acogida" que han decidido darle continuidad creando un espacio permanente que estará abierto todo el año.

"Además de ser una buena oferta de ocio y entretenimiento, creemos que también puede ayudar a los jóvenes a convertir su hobbie en una carrera profesional", ha defendido.

Habilitado con equipos de alto rendimiento, este nuevo espacio cuenta con diferentes zonas repartidas en más de 110 metros cuadrados. En la zona Free Gaming, los jugadores podrán competir a nivel profesional gracias a los ordenadores y periféricos de última generación con los últimos juegos del mercado (Overwatch, League of Legends, Hearthstone, World of Warcraf), disfrutar del FIFA, NBA, Rocket League o Street Fighter en el espacio Xbox One, y probar las últimas novedades del mercado con las mejores consolas.

Según el gerente de La Arena, Guillem Bellido, "espacios como el que se inaugura en La Vaguada responden a una demanda y a un interés cada vez mayor hacia las nuevas tecnologías".

"La Arena está diseñada para todo aquel que quiera aprender todo lo relacionado con este sector y competir en un entorno nuevo como son los eSports. Nuestro valor añadido además es que somos un punto de encuentro para todos los aficionados al gaming y ponemos a su disposición los mejores juegos del mercado y equipos de última generación para vivir al máximo la experiencia", ha explicado.

La experiencia gaming también se podrá sentir desde otro punto de vista en la zona de realidad virtual con la tecnología de HTC Vive y Oculus, mientras que el set de stream y realización cuenta con todas las herramientas necesarias para ofrecer directos y retransmitir gran parte del contenido y actividades de La Arena a través de Internet.

Así, los participantes podrán iniciarse como streamer y poner en práctica todo lo aprendido en los talleres.

TALLERES DE FORMACIÓN

La Arena eSports ha sido concebido, además, como un espacio dedicado no solo a jugar, sino también a formarse y aprender. Durante todo el año, habrá diferentes talleres, masterclass y actividades especiales pensados para todos los públicos.

De esta forma, los asistentes podrán iniciarse como Youtubers, convertirse en editores de vídeo, utilizar un ordenador e Internet, y aprender algunas de las salidas profesionales de un sector creciente.

Por último, La Vaguada y OGSeries celebrarán el Torneo InterInstitutos La Arena eSports entre institutos madrileños para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de trabajar en equipo y establecer nuevas relaciones sociales.