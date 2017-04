ANTENA 3 SOLICITA EXPLICACIONES AL GOBIERNO DE VENEZUELA POR 'APAGAR' SU SEÑAL

Etiquetas

Antena 3 ha reclamado formalmente explicaciones a las autoridades venezolanas por la censura que sufrió el pasado jueves la señal en ese país de su canal internacional.Antena 3 Internacional ha presentado un escrito ante Conatel, la comisión que regula las telecomunicaciones en Venezuela, para que le informe sobre los motivos por los que su señal fue cortada, ya que no ha recibido ninguna explicación oficial, según ha podido saber Servimedia.El ‘apagón’ se produjo durante dos horas y media, de diez a doce y media de la noche, después de que se difundiera en Venezuela por WhatsApp un mensaje de que Antena 3 Internacional iba a emitir a esa hora el reportaje de investigación ‘Venezuela, al límite’, crítico con el régimen de Nicolás Maduro.Era un mensaje erróneo, ya que Antena 3 Internacional no tenía previsto programar ese reportaje, que ya dio por este canal en abril y mayo de 20016. De hecho, a esa hora ofreció ‘El club de la comedia’ y así pudo verse en Movistar+, que no se vio afectado por la censura, como sí le ocurrió a más de una veintena de operadores de pago que ofrecen Antena 3 Internacional.Es la primera vez que Antena 3 se ve dañada por una decisión de este tipo del Gobierno de Caracas, que ya han sufrido con anterioridad otros conocidos operadores internacionales de televisión como la CNN. Con su escrito ante Conatel, el grupo de Atresmedia espera una explicación formal a un 'apagón' que considera sin fundamento alguno.