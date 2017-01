Cerezo asegura que las obras de acceso a La Peineta empezarán a finales de enero o la primera semana de febrero

Etiquetas

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha explicado este miércoles que las obras de acceso al nuevo estadio comenzarán a finales de este mes o en la primera semana de febrero. "Estamos con ello", ha señalado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Cerezo ha explicado que el cambio de estadio "ha sido muy bien acogido" y que "prácticamente hay un porcentaje altísimo, casi el cien por cien, que está convencido de que ir al nuevo estadio significa un nuevo cambio para el Atlético de Madrid y un cambio a mejor", ha defendido.

En este punto, ha señalado que es un estadio "moderno, con las nuevas tecnologías", con una capacidad de 72.000 espectadores y un parking "genial para aparcar alrededor" además de la "estación de Metro más grande que hay en Madrid" a los pies. En definitiva, "con ventajas y comodidades que nadie puede decir que no", ha apostillado.

En cuanto a los accesos, ha explicado que cuando se inaugura un estadio, "lo más importante es que la comodidad sea buena", algo que no ocurría con el Vicente Calderón en el Manzanares, como ha reconocido: "durante 50 años el estadio no estaba bien ubicado no porque nosotros quisiéramos o Madrid sino porque Madrid creció y era un poco incómoda para llegar y salir".

"Creo que los accesos llegaran pero que todo el mundo sepa que cualquier estadio del mundo, el entrar o salir en cualquier parte de Europa o EEUU hay dificultades siempre porque hay mucha afluencia de gente", ha añadido a continuación.