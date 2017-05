ERICSSON Y LANDMARK DESPLEGARÁN REDES INTELIGENTES PARA IOT EN NORTEAMÉRICA

Etiquetas

Ericsson ha sido elegida por la compañía del sector inmobiliario y de infraestructuras Landmark para desplegar su plataforma de comunicaciones Zero Site y una infraestructura de comunicaciones en Norteamérica. Ericsson ofrecerá su Zero Site, cloud, core, backhaul y software para IoT, introduciendo casos de uso de 4G, 5G e IoT en la gestión de redes industriales.El proyecto comenzará a desarrollarse de inmediato con el Zero Site de Ericsson, un poste de luz multiaplicación desarrollado conjuntamente con Philips Lighting. Zero Site ayudará a Landmark a densificar sus localizaciones, generar ingresos por alquiler mediante leasing y suministrar banda ancha de alta velocidad en Estados Unidos y Canadá.Ericsson añadirá sus soluciones de cloud, core y software para IoT para construir y dar soporte a la red de Landmark, incluyendo aplicaciones para empresas y gestión energética.