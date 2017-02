LOS OPERADORES LOCALES DE TELECOMUNICACIONES PIDEN A LA CNMC UNA REVISIÓN DEL LISTADO DE MUNICIPIOS CON COMPETENCIA

Etiquetas

La Asociación Nacional de Operadores Locales de Telecomunicaciones (Aotec) pidió este viernes a los responsables de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una revisión del listado de municipios con competencia, ya que consideran que el cuadro de partida, con 66 localidades, “no se ajusta a la realidad, que además cambia continuamente debido a la expansión de los operadores locales”.El presidente de la Aotec, Antonio García Vidal, se reunió hoy con la directora de Telecomunicaciones de la CNMC, Alejandra Iturriaga, en un encuentro en el que participaron también otros representantes de ambos organismos.García Vidal señaló que los datos en manos del regulador “no reflejan adecuadamente la situación” de las pymes de telecomunicaciones, lo que puede provocar que se tomen medidas sobre el sector “desacopladas de la realidad”.Esta falta de información en manos del regulador se debe, según la asociación, a la metodología utilizada, “basada en consultas aleatorias en lugar de en encuestas exhaustivas, y a unas contribuciones insuficientes por parte de los operadores de cable”.Respecto al listado de zonas con competencia, el representante de Aotec explicó que “los operadores locales se encuentran en continuo despliegue y expansión, y en muchas de ciudades, que no aparecen en el listado, ya hay una competencia efectiva, por lo que actualizar el listado no tendría incidencia en el ciudadano, que ya tiene ofertas diversas a su disposición, y sí evitaría una mayor presión sobre las pymes de telecomunicaciones”.Aunque se actualice la información, la CNMC descartó, según la asociación, realizar una revisión del listado de zonas con competencia argumentando que debe esperarse tres años para "garantizar cierta seguridad jurídica”. De esta forma, “se llegará casi a 2020 utilizando un mapa de situación más que anticuado y que claramente perjudica al operador local cuyo despliegue real no se haya tenido en cuenta”, concluyó García Vidal.