The Story Lab, la revolución del contenido de entretenimiento y ficción que cambia la televisión y la publicidad

Que la televisión y la forma de consumirla está cambiando, es un hecho. Y lo ha hecho más en los últimos 5 años que casi a lo largo de toda su historia desde el primer proyecto en 1884 a cargo de Paul Nipkow, y que luego materializaría el ingeniero y físico británico, John Logie Baird. John Logie Baird inventó el primer sistema de televisión pública y el primer tubo de la revolucionaria televisión en color.

¿Hacia dónde va? ¿Cómo vamos a consumir la televisión? Son cuestiones que hemos tratado con Nuno Santos, que lidera la operación The Story Lab en España, Portugal e África Sub-Sahariana.

Pero antes de nada, ¿qué es The Story Lab?

Este 9 de mayo ha tenido lugar en Madrid la Presentación en España de "The Story Lab", la división de contenidos de ficción y entretenimiento del grupo internacional de comunicación Dentsu Aegis Network.

Dentsu Aegis Network ofrece, en la actualidad, una gama distintiva e innovadora de productos y servicios, poniendo a disposición de sus clientes, a través de sus distintas divisiones, el mejor conocimiento y experiencia en medios, digital y comunicación creativa.

El acto ha contado con la presencia de Michael Iskas, Presidente Global de The Story Lab; Norio Ayashi, Director Ejecutivo Global de The Story Lab, Francisco Vaquero, Director de The Story Lab en España y Nuno Santos, Director General de The Story Lab para Iberia y África Subsahariana con el que hemos hablado larga y profundamente.

Nuno es uno de los más reputados profesionales de comunicación del mercado Ibérico, con 25 de actividad. Director de Contenidos de la Cadena Publica Portuguesa RTP durante 5 años y de la cadena Privada SIC durante tres años y medio, ha dirigido también los Informativos de la Televisión Pública. Estuvo en la creación y ha sido Director de SIC Noticias, el primer canal de Informativos 24 horas en Portugal. Periodista y Presentador de los Telediarios, iniciaba su carrera en la radio y que, al igual que el mundo de la comunicación, él también ha cambiado con el paso del tiempo y es una de las caras visibles de The Story Lab.

The Story Lab aterriza en España con el objetivo de liderar el desarrollo de contenidos de entretenimiento y ficción para audiencias, medios y anunciantes, y está especializada en crear una nueva relación entre el producto y el público. "Nosotros buscamos buenas historias que sean desarrolladas por creativos españoles pero que se puedan contar en el resto del mundo como Francia, Alemania, Estados unidos. Es el próximo paso en la ficción", aclara el Director General de The Story Lab para Iberia y África Subsahariana. Con este proyecto España abanderaría el 80 por ciento de la producción ya que España es la quinta potencia a nivel televisivo en Europa junto a Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, tal y como desarrolla Santos.

Desde su nacimiento, The Story Lab ha llegado a estar presente en 16 mercados, entre ellos Los Ángeles, Shanghái, París, Moscú, Hamburgo, Madrid, Sídney y Mumbai. En la actualidad, cuenta con más de 300 profesionales expertos del entretenimiento, el marketing y las finanzas en todo el mundo.

The Story Lab comienza su andadura en 2015 trabajando con empresas avanzadas de producción, medios de comunicación y entretenimiento para financiar, producir y distribuir contenidos Premium y de calidad por todo el mundo pero que nada tiene que ver con Netflix: "No somos competencia de Netflix, eso no quiere decir que en el futuro, de alguna forma, en algún segmento, lo seamos. Netflix es una plataforma global, que trabaja el drama. La respuesta es no lo somos, pero lo cierto es que el negocio cambia y lo que hoy es una verdad absoluta... Netflix ha competido con Amazon para la liga de futbol americano. Y tú puedes decir: 'Pero, ¿Netflix no era series como Orange the New Black o House of the cards? Y es que necesita dar servicio a sus espectadores", reflexiona Nuno Santos.

Según la propia compañía The Story Lab, la fórmula del éxito de sus estrategias de contenido viene dada por una evolución de la comunicación que, gracias a los nuevos formatos y dispositivos móviles-digitales, aumenta la efectividad de las campañas, conectando a las marcas con audiencias en intereses comunes: "En los últimos años hemos escuchado que los contenidos es la llave, es el rey de los negocios. Hoy no es importante donde lo vemos sino donde lo queremos ver", explica Nuno Santos.

Para ello, combinan el dato (esto es un conocimiento absoluto de las preferencias de consumo y las experiencias del público) con el talento editorial de sus profesionales, generando historias ad hoc y contenidos que resulten innovadores y experienciales para esa audiencia. En palabras de Santos: "Hemos creado una primera fase contenido de entretenimiento que es lo que más demanda tiene por parte de los medios y los espectadores. En una segunda fase nos centraremos en el drama y la ficción en la tercera en la producción de películas".

Hoy lo que toca la gente es lo que genera emociones. Hace 50 años se veía en familia, en el sofá y ahora lo vemos en nuestros móviles, sin necesidad de verlo en casa. Y si nuestro equipo ha metido gol y no lo estás viendo un amigo te lo envía por whatssap".

The Story Lab tienen muy claro que es lo que nos gusta, qué y como lo consumimos tal y como nos explica Santos: "Puede parecer un detalle pero no lo es. Otros no tienen la conexión con los anunciantes. Ese es el equilibrio, vamos a trabajar con las cadenas y los anunciantes y manejar bien los datos de qué consumen los espectadores".

En breve, llegará a Antena 3 el exitoso programa de televisión en horario estelar, como Ninja Warrior y le seguirá Game of Clones.

NINJA WARRIOR, EL FENÓMENO QUE ATERRIZA EN ESPAÑA PRESENTADO POR ARTURO VALLS, PILAR RUBIO Y MANOLO LAMA

Ninja Warrior es uno de los formatos de mayor éxito mundial (la octava temporada se acaba de estrenar en EE.UU) con una media de 6 millones de espectadores. Arturo Valls, Pilar Rubio y Manolo Lama presentarán a los 200 concursante que se van a enfrentar a exigentes pruebas de superación física y mental. Entrenamiento y humor, si olvidar la superación personal de los participantes.